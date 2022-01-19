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Omicron輕症免擔憂？模型曝美國將迎「空前死亡潮」　30萬人病歿

▲▼美國模型預測，3月中旬疫情趨緩時，恐怕將有5至30萬人死於新冠肺炎。（圖／路透社）

▲美國模型預測，3月中旬疫情趨緩時，恐怕將有5至30萬人死於新冠肺炎。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎變種病毒Omicron來勢洶洶，儘管各種數據證實其症狀較為溫和、所造成的病死率不高，不過美國境內的感染水平前所未見，且許多州的病例仍在飆升，而美國有模型預測發現，新冠肺炎的死亡人數正在上升，等到今年3月中旬疫情稍稍平息時，恐怕將會有5至30萬名美國人病亡，這顯示出許多免疫力脆弱的人將換上重病。

根據《美聯社》，從去年11月中旬以來，美國新冠肺炎死亡病例7天滾動平均值不斷呈現上升趨勢，1月17日達到近1700人，療養院入住患者的新冠感染死亡人數從2周前開始略有上升，這顯示隨著美國各州感染病例飆升，意味著免疫力脆弱的族群將開始患上重病，若預測成真，到今年早春時美國累計新冠死亡人數將超過100萬。

美國堪薩斯州約翰遜郡（Johnson County）開始出現醫院停屍間不足的窘境，當地衛生部門主任阿瑞歐拉（Sanmi Areola）證實，該郡已經有30多名居民死亡，而大多數人生前並未接種任何一劑疫苗；南佛羅里達大學流行病學者薩萊米（Jason Salemi）則表示，「由於Omicron病毒的傳染性太強，將會導致許多人病死。不幸的是，狀況在好轉之前會變得更糟。」

賓夕法尼亞州立大學的研究團隊結合各種不同模型後，得出驚人的預測結果，顯示出美國未來幾周內將迎來新一波新冠死亡浪潮，預測約有5至30萬人病死。

該項研究計畫的團隊負責人謝伊（Katriona Shea）表示，「總體而言，你將會看到更多人生病，儘管個人患病機率更低，但未來美國恐怕將迎來死亡浪潮，在1月底或2月初到達頂峰。到了2月初，每周死亡人數可能等於、或超越Delta病毒高峰甚至超越美國去年的死亡高峰。」

▲▼美國肯塔基州一名7歲男童接受新冠篩檢。（圖／路透社）

▲美國肯塔基州一名7歲男童接受新冠篩檢。（圖／路透社）

專家證實，雖然在近來的死亡病例中，一些患者感染的是Delta病毒，不過其實Omicron病毒也正在奪取患者生命。謝伊表示，「這股死亡浪潮是Omicron病毒驅動的，未來將會有150萬名美國人住院治療、19萬1千人病歿；考量到模型可能不準確，因此預估美國人死於Omicron病毒的人數將介於5.8萬至30.5萬之間。」

不過，從一份白宮簡報會議上最近所引述的研究中發現，Omicron病毒感染患者因呼吸道症狀而住院的風險降低53%、重症住院（ICU）風險降低74%、死亡風險降低19%，而從南加州將近7萬名患者的案例來看，Omicron病毒引起的疾病比Delta病毒更輕。

美國研究人員塔多夫（Sara Y. Tartof）表示，「我很難直接說是好消息，不過如果你感染了Omicron病毒，你患上重症的的機率就會減少，這可能是好消息，不過從社會角度的面向來看，這對我們（醫護人員）來說是非常沉重的負擔。」

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