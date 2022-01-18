　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男童被比特犬飛撲恐怖撕咬　「45秒畫面曝光」男主人在旁冷眼觀看

男童被比特犬飛撲撕咬　45秒恐怖畫面曝光...男主人在旁冷眼觀看。（圖／翻攝自Twitter）

▲男主人目睹自家比特犬咬人，卻沒有任何行動。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦發生比特犬攻擊男童事件，影片中可看到，一條凶惡比特犬撲在男童身上正在攻擊撕咬，1名婦女試圖幫忙把哭泣的男童拉出但是無法，正在大家都十分緊張時，狗主人卻完全沒有出現阻止，只是站在陽台上看著自家寵物咬人。

事件14日發生在喬達摩菩提那加爾區(Gautam Buddh Nagar)的Badalpur村，男童被比特犬攻擊的影片在網路上流傳，可看到男童的腿被比特犬緊緊咬住，他只能無助大聲喊叫，附近民眾雖然想要幫忙，但無論怎麼拉惡犬都不肯離開，最後2男上前用棍子不斷毆打，比特犬才終於鬆口逃回家中。

影片最後可發現，狗主人竟然只是站在自家陽台上觀看，完全沒有要出手幫忙。諾伊達警方表示，他們後來接獲受傷男童家人的報案，目前已將3人登記在案，其中2人拉文德(Ravinder)和索拉布(Saurabh)被捕後，另外1人賈加特(Jagat)仍在逃中。

ET快訊
快訊／高雄宣布全面禁探病　陳其邁：「3狀況」決定是否取消內用
只能約追加劑！「第二劑沒打」他哭被放生　1922平台1句話給
王建民親自調教！　他苦等1年終於加入海盜隊
密碼全盜光！　快關iPhone「這設定」避漏洞
產檢假、陪產檢假加碼至7日　政院拍板即日起正式施行
獨／Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰
新竹市春節活動全取消！　學校、補習班匡列2552人PCR

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

保險套浸泡世界最辣椒1小時　小三「下體著火」意外發現是閨蜜！

9歲童突然被殺人鱷魚拖入水中　家人目睹「被吃剩遺體」散落河邊

二寶媽離奇失蹤...警在冰箱中找到無頭女屍　遭恐怖男友勒死分屍

娶回家當性奴！人妻被丈夫和4男輪流性侵2年　關農舍拍性愛片威脅

出車禍癱瘓5年！男號稱「打這款疫苗」恢復走路　醫：根本是奇蹟

好友手機藏女兒被性侵片　狠爸私刑殺友意外翻案：謀殺罪不起訴

巴士司機「視力漸消失」突倒下　她1舉動超霸氣！成功救命被讚爆

「川普PK希拉蕊」2024可望重演　柯林頓前幕僚曝1關鍵時機

變態男保母跨國綁架！4歲男童比利時遭綁　失蹤5天陳屍荷蘭

他陽痿誤信偏方…「發泡劑」泡沫噴入尿道全硬掉！　這下真的GG了

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

Lulu主持台北跨年「台上唱到台下XD」　吐「合作木曜」心聲…獲讚：太罩了！

廂型車逆向硬超！險擦撞機車　10秒後照樣等紅燈...騎士笑死

街上全濕差點滑倒拚命掙扎　他突跳起舞妹子驚呆回頭

【聲林之王3】EP6 精華｜李拾壹神改編《良心》 乱彈阿翔.九九唱尬攏燒聲 徐佳瑩大讚「超越音樂的境界」｜庾澄慶 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu ｜Jungle Voice 3

40移工彰化車站前大亂鬥！　見1員警鳴笛全落跑還闖紅燈

巴士司機「視力漸消失」突倒下　她1舉動超霸氣！成功救命被讚爆

「川普PK希拉蕊」2024可望重演　柯林頓前幕僚曝1關鍵時機

變態男保母跨國綁架！4歲男童比利時遭綁　失蹤5天陳屍荷蘭

他陽痿誤信偏方…「發泡劑」泡沫噴入尿道全硬掉！　這下真的GG了

男童被比特犬飛撲恐怖撕咬　「45秒畫面曝光」男主人在旁冷眼觀看

大型社會實驗！英30多家公司「每周只上班4天」　員工照樣領全薪

印尼公布新首都名稱　命名「努山塔拉」！目標2024啟動遷都

暖男捐腎救女友母！1個月後竟被甩　他崩潰：跟鮮肉閃婚去了

北韓重啟「鐵路貿易」！進口民生緊急物資　獲中國外交部證實

罕見超大黑鑽20年首曝光！重555.55克拉估價1.87億　驚人身世揭曉

涉侵占近億元虛擬幣　「幣託」前技術長林書維50萬交保

寶寶才滿3個月老公催生第二胎？　林依晨妙答：很難說！

斜瀏海貓店長填滿購物籃「睡到瞇瞇眼」　網暴動：可以買嗎

男子欠繳酒駕罰鍰等案11萬6千元　扣車後先還3萬元餘每月6千分期繳清

心臟爆擊！最萌「湯姆貓與傑利鼠」手搖杯來了　加碼周邊一次看

彰化嗨唱新熱點每人最低100元！學生夜唱免加價直接歡唱到天亮

菜鳥拚工作娶女友！卻被嫌「生病住健保房」沒前途　慘被分手封鎖

一杯梅酒=一碗滷肉飯！營養師曝「酒類熱量排行」　最低的竟是啤酒

辛度豪語今年拼世錦賽、全英賽冠軍　和戴資穎直指亞運金牌

都是21歲！他嘆「學霸女神」被青青超車　網1關鍵挺：未來可期

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

國際熱門新聞

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

遊樂設施死亡意外　7歲女童重擊欄杆亡

AV女優片中做1舉動　慘遭大阪網友負評譙爆

染Omicron病毒5大症狀曝　專家：不舒服就篩檢

「超人」飛穿廂型車　驚悚畫面曝！主角竟是他

撒哈拉沙漠驚現「神秘藍倒勾」　衛星圖曝光

接種站感人一幕　他揹著父親徒步12小時去打疫苗

全球30年規模最大　東加火山爆發瞬間曝光

工程師寫代碼把工作自動化！每天上班10分鐘

瑜珈妹示範「開腿」體位　網歪樓

Google Maps驚見神祕骨骸！專家揭悲慘真相

以色列：4劑疫苗恐無法預防Omicron

東加火山「岩漿觸冷海水」瞬間爆炸

雪乳正妹慘遇「隨機怪客」趁落單持刀刺死

更多熱門

相關新聞

娶回家當性奴　人妻被丈夫和4男性侵

娶回家當性奴　人妻被丈夫和4男性侵

印度中央邦一名人妻慘遭丈夫當成性奴，還送給多名朋友性侵長達2年，她報案表示，丈夫除了會把她送給朋友性侵，平時還會用香菸燙她，並且多次毆打，有一次還把3個朋友叫來，一同在農舍中性侵她長達好幾個月。

車禍癱瘓5年　男打完疫苗奇蹟走路

車禍癱瘓5年　男打完疫苗奇蹟走路

毛孩化身機機車任挑！50cc呼聲高

毛孩化身機機車任挑！50cc呼聲高

印度主教被控強暴修女　獲判無罪

印度主教被控強暴修女　獲判無罪

印度列車出軌翻覆！12車廂倒地變形「多人卡車內」　已釀7死45傷

印度列車出軌翻覆！12車廂倒地變形「多人卡車內」　已釀7死45傷

關鍵字：

比特犬男童印度北方邦

讀者迴響

熱門新聞

ØZI經紀人回應了！

Keanna改口！抖出「ØZI曖昧私訊」：我心寒堅持保護你

現在只是前菜！醫預測「Omicron大爆發時間點」

謝和弦踢爆Keanna纏ØZI露骨內幕！

快訊／本土+17！桃機疫情爆發2週「衍生案例破百」

西堤狂燒和變冷有關！醫警告24小時內「別做這動作」

吳宗憲旗下公司「員工0年終」　火大痛罵

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

拒道歉ØZI！Keanna認犯3大錯誤

「2劑高端＋莫德納」24小時症狀曝

宋智雅穿假貨道歉！金賢中「秒退追」狠心切割韓網炸鍋

青青遭爆料疑賣淫「被人包了」！

快訊／新竹1家4口確診！感染源不明

N刷《華燈》找細節！發現蘇媽媽「5大死亡線索」

Keanna男友「妳虐我千百遍」出聲了！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

直擊阮經天火鍋店「幫女客人量體溫」！ 下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

成績不重要、這題講完就下課... 超有感「老師幹話」你聽過幾句？

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

身體一頂！陸男撞碎整片玻璃門　差點滑倒跌沙發上...撞到頭痛爆

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

海關退役犬以前搜到毒品才坐下 現在牠聞香「電鍋前蹲坐」媽笑翻

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面