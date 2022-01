男童被比特犬飛撲恐怖撕咬　「45秒畫面曝光」男主人在旁冷眼觀看

▲男主人目睹自家比特犬咬人,卻沒有任何行動。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度北方邦發生比特犬攻擊男童事件,影片中可看到,一條凶惡比特犬撲在男童身上正在攻擊撕咬,1名婦女試圖幫忙把哭泣的男童拉出但是無法,正在大家都十分緊張時,狗主人卻完全沒有出現阻止,只是站在陽台上看著自家寵物咬人。

事件14日發生在喬達摩菩提那加爾區(Gautam Buddh Nagar)的Badalpur村,男童被比特犬攻擊的影片在網路上流傳,可看到男童的腿被比特犬緊緊咬住,他只能無助大聲喊叫,附近民眾雖然想要幫忙,但無論怎麼拉惡犬都不肯離開,最後2男上前用棍子不斷毆打,比特犬才終於鬆口逃回家中。

影片最後可發現,狗主人竟然只是站在自家陽台上觀看,完全沒有要出手幫忙。諾伊達警方表示,他們後來接獲受傷男童家人的報案,目前已將3人登記在案,其中2人拉文德(Ravinder)和索拉布(Saurabh)被捕後,另外1人賈加特(Jagat)仍在逃中。

Horrific : Dog attack a child in Noida Badalpur. Dog is stated to be rottweiler. Matter is being inquired. pic.twitter.com/tg4ZdF67sS