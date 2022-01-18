保險套浸泡世界最辣椒1小時　小三「下體著火」意外發現是閨蜜！

▲女子抓外遇，意外發現小三是她好友。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子懷疑老公外遇，為了抓到證據故意把保險套戳洞，再浸泡在哈瓦那辣椒汁中長達1個小時，幾天後果然成功抓到小三，然而讓她意外的是，小三竟然是她的閨蜜。

這名女子近來在臉書上與網友分享，她用特別的方法意外抓到小三的故事，「我還沒離婚時一直懷疑丈夫有外遇，我在他車上找到一盒已經打開的保險套，所以我把每一個保險套都拿出來戳洞，再浸泡哈瓦那辣椒汁中長達1小時，趁他醒來前偷偷把保險套放回原處」。

女子表示，後來丈夫突然說要去「媽媽家幫忙」，她想說這次一定能抓到對方的外遇證據，沒想到3小時後突然接到閨蜜電話，「我最好的朋友打電話告訴我，她和男友發生關係後，突然覺得下體好辣快著火」。

女子的丈夫後來返家，也在下體放了一個冰袋，說覺得好像被什麼東西燙到，「後來的事也不需要多說，他失去了老婆，她失去了好友，然而他們到現在都不知道我到底做了什麼」。

女子的故事被分享到Reddit上引發網友討論，許多網友大讚她的抓姦方法有創意，「老公真的是太想要了，不然那麼辣的情況下他怎麼做得下去」、「那個閨蜜也很敢，竟然打電話和外遇對象的老婆聊性事」。據了解，哈瓦那辣椒是世界上最辣的辣椒之一，人體只要碰一下就會產生劇烈痛感。