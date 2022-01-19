美99.5%新確診為Omicron！CDC急調升旅遊警示　22國遭列最高等級

▲美國CDC將22個國家列為疫情高風險地區，建議國人應避免前往相關地方。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

全球新冠疫情愈發嚴峻，美國過去一週更有99.5%新確診病例與Omicron有關，讓疾病管制與預防中心（CDC）深感擔憂，18日緊急將22個國家列為疫情高風險地區，並發出4級旅遊警示，建議國人避免前往。

綜合路透社和CNN報導，CDC在18日更新新冠疫情高風險地區的旅遊名單，將以色列、澳洲、埃及、阿根廷和烏拉圭等地22個國家的疫情風險等級，列入4級旅遊警示，意味着人們應避免前往這些地方。

這22個國家在過去28天內，每10萬人中就有超過500人染疫，因此CDC建議，必須前往疫情高風險地區的人士都應在進行國際旅行前先接受全面疫苗接種。

▲Omicron在美國境內肆虐，如今當地有99.5%的新增病例都與Omicron有關。（示意圖／路透）

CDC當日也將另外20個國家的疫情風險等級提高到3級旅遊警示，這些國家在過去的28天內，每10萬人中就有100至500人染疫，其中包括烏干達、科威特、牙買加、哥斯大黎加和古巴。

CDC也在18日指出，當地的Omicron新增病例數在過去一個半月直線狂飆，過去1週的新確診中，更有99.5%與Omicron相關，比前一週高出2個百分點，而其餘的0.5%病例則由Delta病毒所引起。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》