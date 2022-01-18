Omicron「1傳50」！突破性感染好發族群　疫苗專家喊：快打第3劑

記者許宥孺／高雄報導

本土疫情再起，Omicron變異病毒株明顯社區化及流感化，高雄市政府18日下午召開防疫會議，會後由疫苗專家鍾飲文提出國外研究數據，強調施打第3劑疫苗才能增加抗體加強保護力，另外他也點名突破性感染好發族群，包括高血壓、糖尿病、心臟病、癌症等，也應「至少2劑」並盡速完整接種。

▲疫苗專家、高醫院長鍾飲文(左)回應盡速施打第三劑疫苗的理由。（圖／記者許宥孺攝）

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高市府表示，根據2022年1月14日發表英國研究Technical briefing: Update on hospitalisation and vaccine effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529)顯示，AZ接種兩劑在20週之後，針對Omicron兩劑疫苗防有症狀感染的保護力可能僅剩10%，市長陳其邁拜託長輩應優先加速接種mRNA第三劑加強劑，以提升自身保護力，更可避免造成12歲以下兒童的感染風險，增進群體免疫功效。

▲根據愛沙尼亞研究，完整施打BNT疫苗2劑者，抗體在6個月後降低到像沒打第2劑。（圖／高雄市衛生局提供）

「為什麼需要施打第3劑？」疫苗專家、高醫院長鍾飲文18日出席高雄市防疫會議，會後表示，目前全國覆蓋率第1劑80%，第2劑72%，第3劑追加最新資料6.95%，根據愛沙尼亞研究，針對122個人完整接種2劑BNT疫苗者體內抗體變化，隨著時間打了2劑之後會在第一周達到抗體高峰，慢慢12周後、3個月左右，抗體量降低到一半左右，尤其6個月降低到像沒有打第2劑一樣，所以其實3-6個月抗體量會逐漸降低。

▲美國研究，施打莫德納疫苗在3-6個月保護力下降。（圖／高雄市衛生局提供）

鍾飲文表示，另外在《Science》科學期刊中，美國研究接種2劑莫德納疫苗後，結果顯示，打完2劑後14天，疫苗抗體最高，隨著3-6個月抗體的中和抗體降低、保護力下降，所以這是為什麼需要打第三劑的原因。

▲疫苗專家點名這些人是突破性感染好發族群。（圖／高雄市衛生局提供）

鍾飲文指出，以色列在2021年1月至4月間，觀察17家醫院152名住院病人，完整接種BNT疫苗後7天仍突破性感染並發展成重症。統計突破性感染好發族群為，正在接受慢性皮質類固醇、正在化療或單株抗體藥物治療或接受器官移植者。

鍾飲文也提醒，要注意的是，有慢性合併症，比如高血壓、糖尿病、心臟病、免疫功能不全容易突破性感染，且發展成重症，因此呼籲，65歲以上長者有慢性病就醫者 ，應該盡速完整接種，就是至少兩劑，諮詢醫師後可打第3劑，一定要追加。

▲▼為什麼要施打第3劑？疫苗專家這樣說。（圖／高雄市衛生局提供）

鍾飲文強調，Omicron常見有流鼻涕、打噴嚏、頭痛、全身疲勞和喉嚨痛等五大症狀，就像是普通感冒，傳染力極強，Delta可1傳7，Omicron可1傳50，住院、重症者都是未施打疫苗或是長者。

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