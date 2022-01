Omicron「1傳50」！突破性感染好發族群　疫苗專家喊：快打第3劑

記者許宥孺/高雄報導

本土疫情再起,Omicron變異病毒株明顯社區化及流感化,高雄市政府18日下午召開防疫會議,會後由疫苗專家鍾飲文提出國外研究數據,強調施打第3劑疫苗才能增加抗體加強保護力,另外他也點名突破性感染好發族群,包括高血壓、糖尿病、心臟病、癌症等,也應「至少2劑」並盡速完整接種。

▲疫苗專家、高醫院長鍾飲文(左)回應盡速施打第三劑疫苗的理由。(圖/記者許宥孺攝)

高市府表示,根據2022年1月14日發表英國研究Technical briefing: Update on hospitalisation and vaccine effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529)顯示,AZ接種兩劑在20週之後,針對Omicron兩劑疫苗防有症狀感染的保護力可能僅剩10%,市長陳其邁拜託長輩應優先加速接種mRNA第三劑加強劑,以提升自身保護力,更可避免造成12歲以下兒童的感染風險,增進群體免疫功效。

▲根據愛沙尼亞研究,完整施打BNT疫苗2劑者,抗體在6個月後降低到像沒打第2劑。(圖/高雄市衛生局提供)

「為什麼需要施打第3劑?」疫苗專家、高醫院長鍾飲文18日出席高雄市防疫會議,會後表示,目前全國覆蓋率第1劑80%,第2劑72%,第3劑追加最新資料6.95%,根據愛沙尼亞研究,針對122個人完整接種2劑BNT疫苗者體內抗體變化,隨著時間打了2劑之後會在第一周達到抗體高峰,慢慢12周後、3個月左右,抗體量降低到一半左右,尤其6個月降低到像沒有打第2劑一樣,所以其實3-6個月抗體量會逐漸降低。

▲美國研究,施打莫德納疫苗在3-6個月保護力下降。(圖/高雄市衛生局提供)

鍾飲文表示,另外在《Science》科學期刊中,美國研究接種2劑莫德納疫苗後,結果顯示,打完2劑後14天,疫苗抗體最高,隨著3-6個月抗體的中和抗體降低、保護力下降,所以這是為什麼需要打第三劑的原因。

▲疫苗專家點名這些人是突破性感染好發族群。(圖/高雄市衛生局提供)

鍾飲文指出,以色列在2021年1月至4月間,觀察17家醫院152名住院病人,完整接種BNT疫苗後7天仍突破性感染並發展成重症。統計突破性感染好發族群為,正在接受慢性皮質類固醇、正在化療或單株抗體藥物治療或接受器官移植者。

鍾飲文也提醒,要注意的是,有慢性合併症,比如高血壓、糖尿病、心臟病、免疫功能不全容易突破性感染,且發展成重症,因此呼籲,65歲以上長者有慢性病就醫者 ,應該盡速完整接種,就是至少兩劑,諮詢醫師後可打第3劑,一定要追加。

▲▼為什麼要施打第3劑?疫苗專家這樣說。(圖/高雄市衛生局提供)

鍾飲文強調,Omicron常見有流鼻涕、打噴嚏、頭痛、全身疲勞和喉嚨痛等五大症狀,就像是普通感冒,傳染力極強,Delta可1傳7,Omicron可1傳50,住院、重症者都是未施打疫苗或是長者。

