韓國瑜推雙機政策　高雄這所國小砸500萬！師生「120人裝102台」

▲仁武區竹後國小位於工業區，飽受空氣汙染所苦。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

高雄夏季炎熱，冬季又受空汙影響，過去市府曾推「雙機政策」，也就是在國中小裝設冷氣、空氣清淨機改善環境。不過卻有民眾發現，仁武區竹後國小全校師生加總約120人，卻有百台以上機器，配置不成比例。對此，竹後國小校長陳綵凰也有話要說。

仁武區竹後國小校區四周環繞都是金屬、塑膠、化工工廠，附近有仁大工業區、仁武工業區，還有仁武焚化爐，師生長期忍受工廠排放惡臭。在前市長韓國瑜推動「校園雙機」政策下，教育局補助500元經費並改善電源系統，竹後國小於2019年10月，完成安裝77部冷氣、25台空氣清淨機。

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▲民眾質疑，竹後國小全校師生120人卻裝102台冷氣、空氣清淨機。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

陳綵凰指出，全校有31間教室，1間教室裝設2台冷氣，另外還有圖書館、辦公室、禮堂、視聽教室，加總共裝設77部冷氣和25台空氣清淨機。

陳綵凰表示，校區位於工業區，環境品質相較不佳，校方當然希望提供學生更好的學習環境，因此才盡力爭取讓孩子在任何一個空間學習，都能有較好的空氣品質，夏天氣溫過高就會開冷氣，目前配合防疫，教室會開對角窗，有時加強空氣流通就會加開空氣清淨機。

陳綵凰說，全校有普通班6班、幼兒園1班，全校教職員工20人，學生約100人，加總約120人左右，百台冷氣、空氣清淨機都是由教育部補助，電費以使用者付費為原則，全校師生每學期都交500元電費作為公基金，自2019年裝設，至今機器都還在保固期內，目前暫無維修費問題，電費學校都還能負擔，學校希望透過自有財源讓冷氣空調系統永續經營，像是太陽能電板租賃。

陳綵凰強調，77部冷氣不是每天都是時時開機狀態，撇除在各班教室上課會開，其餘時間，科任教室、圖書館和禮堂等都是不會開，除非有活動。若未來還有企業有捐贈冷氣意願，校方也希望企業能改捐贈為更適合學生、更有需求的教學設施設備。