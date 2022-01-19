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通緝犯逃3年K歌紓壓慘遇臨檢　尿遁躲草叢狼狽落網模樣曝光

▲▼通緝犯遇臨檢，竟縱身一跳躲進草叢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲通緝犯唱歌遇臨檢，竟縱身一跳躲進外面草叢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄旗山分局16日晚間前往轄區一家KTV臨檢，一名因涉強盜案被地檢署發布通緝，在外逃亡3年多的陳姓男子，因為多年四處躲躲藏藏累了，跑去KTV唱歌想紓壓，卻遇到警方臨檢，於是縱身跳進外面草叢藏匿，但最後仍難逃員警鷹眼被發現，警詢後依法解送地檢署歸案。

▲▼通緝犯遇臨檢，竟縱身一跳躲進草叢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼通緝犯陳男唱歌遇臨檢，心虛尿遁往戶外逃亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼通緝犯遇臨檢，竟縱身一跳躲進草叢。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方在轄內一家KTV場所執行臨檢時，一名58歲的陳姓男子見警上門，神色慌張直奔戶外廁所方向，試圖躲避警方盤查。警員察覺異狀，隨即前往查看，誰知才一轉眼就已不見男子蹤影。

▲▼通緝犯遇臨檢，竟縱身一跳躲進草叢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方擴大搜索，最後在草叢逮到通緝犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼通緝犯遇臨檢，竟縱身一跳躲進草叢。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警擴大範圍持續追查，突然聽到一旁的草叢裡發出窸窣聲，趨前一看發現陳男就躲在裡面。由於陳男始終不願出面接受盤查，雙方僵持不下的狀況下，警方只好向其喊話「再不出面，我就要開槍了」，他才乖乖出來配合警方盤查。

這名住在屏東的陳姓男子，3年前因涉嫌強盜案，遭到橋頭地檢署發布通緝，逃亡期間始終過著躲躲藏藏、壓力山大的日子，因為年關將近，想到KTV飲酒唱歌藉此紓壓。

▲▼通緝犯遇臨檢，竟縱身一跳躲進草叢。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲通緝犯遭警從草叢內揪出上銬，警詢後依法解送地檢署歸案。（圖／記者賴文萱翻攝）

沒想到遇上警察臨檢，陳男看到員警迎面而來，一時心虛就尿遁落跑，瞬間逃至荒郊野外，縱身一躍躲進草叢。他原本異想天開的以為能夠逃過追緝，只是人算不如天算，最終仍難逃法網，遭警從草叢內揪出上銬，警詢後依法解送地檢署歸案。

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