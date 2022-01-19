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男改造槍枝被逮　上警車前掛念「阿嬤沒飯吃」求代買便當

▲男子被查獲涉嫌改造槍枝，上警車前還請員警幫忙買便當給阿嬤吃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子被查獲涉嫌改造槍枝，上警車前還請員警幫忙買便當給阿嬤吃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市35歲李姓男子因為改造槍枝被警方查獲，員警持搜索票到他的住處時，只有見到李姓犯嫌跟阿嬤兩個人，李被帶往警局偵辦時，還特別拜託警方，就是83歲的老阿嬤行動不便，平常都是他在照顧起居，所以現在被抓了，請員警幫忙買個便當給阿嬤吃。

18日上午八點多，新興分局員警跨轄區到三民區逮捕一名李姓男子，因為有情報指稱李進行槍械改造，因此持搜索票到他的住處進行搜索，果然查獲改造工具、子彈以及3把槍枝，35歲的李姓男子表示是在網路平台購買這批槍枝，並且說聲操作槍只是自己收藏之用，至於子彈部分也是購買槍枝時一併寄來的，但因不曉得該如何處理就一直收藏在房內。警方對李的說法持保留態度，並持續擴大追查，全案訊後依違反槍砲彈藥條例移送高雄地檢署偵辦。

▲男子被查獲涉嫌改造槍枝，上警車前還請員警幫忙買便當給阿嬤吃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子被查獲涉嫌改造槍枝，上警車前還請員警幫忙買便當給阿嬤吃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子被查獲涉嫌改造槍枝，上警車前還請員警幫忙買便當給阿嬤吃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子被查獲涉嫌改造槍枝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過追查這起案件的過程當中，有一個溫馨插曲，因為這名李姓男子跟83歲的阿嬤同住，所以員警將他逮捕時，他還跟員警請求幫忙買個便當給阿嬤吃，因爲平日都是他獨自照顧阿嬤，他被逮捕後阿嬤恐怕沒飯吃，才向員警請求協助。

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