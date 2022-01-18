▲新北里長協會傳遞幸福關懷弱勢，暖心送紅包助學童過好年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市里長協會長期關懷弱勢家庭，特別選於農曆年前，於17日跟金山區區長廖武輝、律師簡榮宗到金山四所國小發送小紅包，總計幫助20餘名學童。其中，理事長陳建興以及金山區里長鐘鼎平更加碼贈送里長茶葉蛋、暖暖包以及文具袋，讓弱勢學童能夠安心讀書、開心過好年。

▲活動由新北市里長服務協會理事長陳建興於發起。

今年是新北市里長服務協會第三年發送紅包關懷弱勢學童，為了趕在農曆年前能順利送到孩童手中，這兩周陸續到汐止、金山、萬里等各地小學發送。活動由新北市里長服務協會理事長陳建興於發起，邀請善心人士小額捐款做愛心，並受到律師簡榮宗等各方愛心人士熱烈響應，因此除原先的汐止區、金山區，今年更擴大加入萬里區，希望能嘉惠更多學童，未來也將持續關懷弱勢家庭。

協會顧問簡榮宗律師表示，他過去出生於瑞芳礦工家庭，生活不是特別富裕，因此，在有了一點點能力後，就希望在能力所及之處幫助一些人，回饋一些給在地，也希望這一點心意，能夠讓孩子們安心、開心的學習，將來能成為他們翻轉人生的機會。

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