小三被切拿不到「分手費」　怒帶3煞刀棍洗劫正宮再逼簽本票

記者陳以昇／新北報導

新北市一名女子與已婚男子發生婚外情，3年多前雙方分手收場，女子不甘心，多次索討分手費被拒，2021年間，男子入監服刑，女子乾脆矛頭指向元配，夥同3名男子帶刀、棍控制元配行動，逼迫簽本票、借據27萬，再洗劫家中財物約12多萬元，警方獲報約5小時內逮捕4人，依強盜罪送辦。

▲王妻被強押回家，被逼簽本票再洗劫財物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，無業的32歲葉姓女子多年前與已婚的黃姓男子發生婚外情，3年多前協議分手，但葉女愛得過火仍與他藕斷絲連，還要求黃男給「分手費」，兩人為此爭吵不休；2021年10月間，黃男因案入監服刑，葉女不但失去經濟來源，更擔心要不到分手費，於是矛頭指向黃男43歲王姓妻子。

▼警方循線逮捕葉女、程男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

16日晚間10時許，葉女找來28歲王男、26歲陶男及39歲程男，分乘2部汽車到新莊區瓊林南路王妻家堵人。當時王妻正好要與鄰居外出，4人立即衝上前去，持刀、棍控制王妻行動，將她強押進家裡，逼迫簽下9萬元本票及2張9萬元借據，再洗劫家內財物，現金5400元、3只戒指、6支手機、2台筆電、監視器主機1台等，總價值共約12萬多元。

▼警方循線在三重逮捕陶男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方獲報後，立即調閱監視器以車追人，不到5小時，17日凌晨3時許，在新店區逮捕葉女、程男，起獲現金及財物，再轉往三重逮捕陶男，並通知王男到案，葉女坦承犯案，訊後將4人依強盜罪移送新北地檢偵辦。

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▼警方起獲現金及物品。（圖／記者陳以昇翻攝）