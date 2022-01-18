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時力宣布不缺席2022苗栗縣長　縣市首長選舉提名時程曝

▲▼時代力量黨主席陳椒華等提名小組成員出席時代力量「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席陳椒華。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，時代力量黨主席陳椒華18日表示，時代力量黨慶確定延期，2022年縣市首長提名時程也將延後，下一波公布的時間會再確認，而時代力量苗栗黨部主委宋國鼎日前也已經公開表態，時代力量在苗栗縣長的選戰不會缺席。

時代力量11日舉辦第三場「2022地方公職人員選舉區域提名記者會」，由陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、 時代力量立委王婉諭、高雄市議員林于凱、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫及律師丁穩勝等提名小組委員，共同宣布時代力量2022年第三波地方公職參選人名單。

陳椒華致詞時表示，謝謝提名小組成員的努力，時代力量繼中部、北部的宣布之後，在今天交出了第三波提名名單，包括在台南、高雄、屏東等3縣市都有提出參選人。

陳椒華指出，時代力量這次在台南提出2位參選人，再加上現任的台南市議員林易瑩，就有在台南市議會成立黨團的機會；在高雄則提名3位參選人，也有信心希望在高雄市議會成立黨團。另外，時代力量在屏東也提名2名參選人，分別為縣議員及鄉民代表參選人。

陳椒華說明，時代力量今天總共提名8位參選人，她有信心繼續來努力，希望再招募更多優秀的年輕人加入時代力量，並且投入2022年縣市議員、鄉鎮市民代表及里長等的選舉。

陳椒華會後受訪時則表示，時代力量原訂在1月23日舉辦黨慶，並且在黨慶公布下一波的提名，現在因為疫情的關係，黨慶已經確定延期，下一波提名公布的時間會再確認。

陳椒華也說，有關縣市首長的部分，宋國鼎日前已經公開表態，時代力量在苗栗縣長不會缺席，其餘縣市就跟她之前講的一樣，「我們在屏東這邊，有意願高的候選人還在接觸」。

時代力量本次地方公職人選提名區域為台南、高雄及屏東，共計8名議員參選人，在台南部分為台南市第八選區市議員參選人李冠霖、台南市第一選區（新營、柳營、鹽水、後壁、白河、東山）市議員參選人王元正。

在高雄部分，則有高雄市第三選區（岡山、燕巢、橋頭、梓官、彌陀、永安）市議員參選人黃思學、高雄市第十選區（前鎮、小港）市議員參選人湯茹婷、高雄市鳳山區市議員參選人顧崇德、高雄市岡山區石潭里里長參選人廖偉翔。

另外，還包括屏東縣屏東市議員參選人李承育、屏東縣來義第一選區（來義、義林、丹林、古樓）鄉民代表參選人許齡心等人。

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