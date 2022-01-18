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2022全國蓮霧、蜜棗評鑑成績出爐　林元宗、賴隆溪摘下王座

▲2022全國蓮霧王-南州林元宗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲2022全國蓮霧王南州林元宗。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農業會高雄區農業改良場舉辦第12屆「全國蓮霧及蜜棗優質管理果園評鑑」，成績揭曉，蓮霧冠軍由南州地區農會林元宗農友奪得，蜜棗冠軍由燕巢農會賴隆溪農友拿下，並於今(18)日受獎表揚。

▲2022全國蓮霧王-南州林元宗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

高雄場戴順發場長表示，當季的蓮霧和棗是年節送禮最體面的選擇之一，高雄場先前已持續舉辦了11屆「蓮霧及棗優質管理果園評鑑」競賽，每年都吸引超過100組的優秀農友參賽，經由專業評審團客觀的評量果實品質及果園健康管理技術，百中選一全國「蓮霧王」及「蜜棗王」。

▲2022全國蓮霧王-南州林元宗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲蜜棗王-燕巢賴隆溪。

▲2022全國蓮霧王-南州林元宗 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

本產季受到去年8月連續降雨的影響，部分蓮霧果園來花不順利，棗園也有產期延後的情況，參賽蓮霧有37組、蜜棗有67組。今年蓮霧的果實稍小，但糖度和色澤表現良好，糖度最高的有12.3度。棗近年來品種更迭快速，新品種高雄12號-珍愛就占了參賽品種的50%，另外50%分別是高雄8號-珍寶及台農13號-雪麗，新品種口感較以往的中葉蜜棗更加細緻甜脆，在精緻管理下的蜜棗果型碩大有如蘋果，十足顛覆了消費者對於蜜棗的傳統印象。

蓮霧冠軍的農友林元宗今年是第7年參賽，終於奪得冠軍，他裁種的蓮霧品質，不僅果型碩大、色澤深紅、糖度也是全場最高，在果品初審得分就獲得壓倒性的勝利。

棗子冠軍的賴隆溪農友，曾在2012-2014年連續3年獲得評鑑冠軍，時隔8年重返王座，無論在果品初選、果園環境及栽培管理技術皆深深獲得評鑑委員們的一致好評。

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