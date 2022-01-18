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「別管誰與魔鬼共舞了」　鍾佳濱參戰！拋議題挑戰莊瑞雄周春米

▲▼莊瑞雄、周春米、鍾佳濱。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委（左起）莊瑞雄、周春米、鍾佳濱角逐民進黨屏東縣長黨內初選。（合成圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委周春米日前宣布參選屏東縣長，卻遭到競爭的民進黨立委莊瑞雄批評是「與魔鬼共舞」。對此，民進黨立委鍾佳濱17日表示，相信大家都是為了屏東在打拚，「所以先別管誰在與魔鬼共舞了」，不如趁這個機會好好來聊聊如何為屏東的未來努力，這樣比較營養，他還進一步點名挑戰，「莊瑞雄、周春米，關於原民自決的議題，你們準備開始作答了嗎？」

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，為了明志而退出民進黨的立委蘇震清也傳出「絕不缺席」。

「莊委員、周委員，最近火氣有點大喔？」鍾佳濱17日深夜在臉書表示，他相信大家都是為了屏東在打拚，所以先別管誰在與「魔鬼」共舞了，不如趁這個機會，三位候選人好好來聊聊如何為屏東的未來努力，這樣比較營養，也不辜負屏東鄉親多年來對本黨的支持與期許。

鍾佳濱說明，感謝義守大學原住民族學院院長台邦．撒沙勒日前在臉書公開提問，讓他們三位的競爭，有機會回歸縣政議題，以下是他的回覆，同時也希望能儘快看到莊瑞雄、周春米針對原民議題的看法。

鍾佳濱指出，為了讓原住民的孩子能重拾母語及文化，發展以原住民族文化為本位的教育，從上一屆擔任立委開始，他陸續辦理「原住民族教育巡迴論壇」、修正《原住民族教育法》，這屆則與民進黨立委伍麗華合作，推動《原住民族學校法》及部分偏遠、山區教育議題，以建構原住民族的知識體系與專門學校。

同時，鍾佳濱也說，為解決原住民朋友因莫拉克風災遷至永久屋而受到的限制，自己再與伍麗華召開公聽會，釐清居民遭遇的問題及需求，並透過一次次的質詢與提出《災害防救法》修法草案，保障原民族人的居住權。

鍾佳濱指出，未來為了落實原住民文化傳承及自治，大家必須支持部落經濟發展，讓原住民族能以土地為基礎，展開屬於自己的政治、文化生活，而發展原住民經濟的第一步，便是要協助原住民族能運用手上的土地，取得創業初期資本，才能以錢滾錢，透過經營商業來生財。

鍾佳濱再指，全國約24萬多公頃的「原住民保留地」，是原住民各族安定生活、發展經濟的基礎，原本為確保權益，限定在原住民之間才能交易，卻也因此導致市場流動性差，銀行不願意貸款，使得原住民的金融基本權不能被落實，儼然成為政府推動普惠金融政策下被遺忘的群體。

鍾佳濱坦言，以前農民朋友也遇過同樣的窘境，但隨著農地農用政策放寬、農地需求提升，以及政府農業金融政策的影響下，現在農民已能透過農業金庫取得創業初期資本，並有政府的農業信保基金支持。

鍾佳濱認為，政府應借鏡農業發展的歷程，透過金融政策協助原住民發展經濟，原民會也應該撥經費成立類似的保證基金，同時由財政部指定公股行庫成立專責業務單位，承辦原保地土地融資業務，讓原住民可以利用土地向銀行取得足夠資金，擔保不足的部分再由原民會的基金代為保證。

鍾佳濱說明，換言之就是以金融機構作為仲介，加上政府保證基金的支持，促進原保地的流通，但仍限原住民持有，打造有如「原住民土地銀行」的金融體系。

鍾佳濱強調，建立原保地融資制度，將原住民族納入現有的金融體系，是實踐原住民「經濟自治」很重要的一環，目前他已經在立法院財政委員會有相關的預算提案，仍會持續積極協調行政機關配合。

鍾佳濱也說，「莊瑞雄、周春米，關於原民自決的議題，你們準備開始作答了嗎？期待見到你們精彩的答案喔！」

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鍾佳濱莊瑞雄周春米屏東縣長民進黨2022

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