屏東百里侯初選白熱化　周春米曝民調成績領先：我有信心

▲周春米今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪。（圖／翻攝自震傳媒YouTube）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰如火如荼，民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均有意角逐，周春米今（18）日中午接受網路媒體專訪時，直言她有做民調有信心，「目前的成績我們算是領先的」，且不管是知名度、支持度、都是根據選戰期程穩定上升，顯示選戰策略是順利的。

周春米今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪，主持人黃光芹問及，媒體間收到的民調通常是莊瑞雄第一、鍾佳濱第二，周春米處於苦苦追趕的位置，實際狀況是這樣嗎？周春米直言，「我自己做的當然不是這樣」，她做的民調不是去算「領先了沒」，而是觀察整體選戰策略是不是對的、是不是需要調整。

周春米說，從去年1月開始她就開始做比較完整的民調，大概兩個月就會做一次，中間除了疫情期間稍有停頓，其他時間都有持續在做，「我自己的民調不管是在知名度、支持度都是非常穩定的在上升，目前的成績我們算是領先的」。

周春米表示，民調是為了找出問題、了解努力的方向對不對，而不是用來放煙霧的，「我勤跑基層、我勤辦座談會，服務還是要做」，同時也要兼顧立法院修憲等重要任務，很多事情是念茲在茲，而民調只是個參考，可以讓她知道自己的選戰策略及方向對不對，努力有沒有成績，哪些部分要加強。

周春米說，根據民調數據，目前數字結果都是根據其選戰期程變化，「照我們的期程，我們努力的方向，都是順利的啦。」