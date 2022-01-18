莊瑞雄批國民黨介入屏東初選　周春米嗆：服務全民不限政黨

▲周春米、莊瑞雄。（合成圖／周春米國會辦公室提供、記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰如火如荼，民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均有意角逐，莊上周公開質疑國民黨地方派系介入初選，今（18）日上午受訪再批，初選競爭應該光明磊落「黨高層看到這個狀況，難道不搖頭嗎？」而獲得屏東縣長潘孟安指定接班的周春米則說，從政初衷是服務、問政不分黨派，因為必須爭取全民的支持，不僅礙於政黨、派別之見。

莊瑞雄今天上午受訪表示，各黨的黨內初選，都應該要光明正大、公平競爭的方式，服務民眾當然不分黨派，可是對於初選提名還是要有分際，初選就是檢驗候選人的理念、價值與操守，不該大舉引進其他政黨的力量。

莊瑞雄也說，初選很快就會結束，所以更需要光明正大、公平競爭，民進黨傳統就是到最後一定是團結對外，但必須要在初選階段，競選的手法光明磊落，「我們黨高層看到這個狀況，難道不搖頭嗎？」

周春米則表示，初選過程白熱化，競爭激烈，黨中央許多朋友一直勸不要再相互攻擊，很多支持民進黨的朋友也認為不要再有太多攻擊，造成負面印象，「大家比政績、比我們做的服務、比未來的想法，這個是大部分民眾比較想看到的。」

周春米說，民進黨必須爭取全民的支持，不會只礙於政黨、派別之見，非民進黨就不爭取支持，從政打拚的初衷應是服務、問政不分黨派，地方很多的社團、團體都沒有分黨派，為共同的目標在奮鬥，且屏東的縣政、屏東的未來也應該這樣。