2022屏東春節食品稽查出爐　2件魷魚絲標示不符規定

▲屏東縣政衛生局抽查市售食品 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農曆年節將至，為保障民眾飲食安全，屏東縣政府衛生局辦理春節食品稽查抽驗，針對轄內食品製造業、超市、傳統市場及南北貨販售業等及置辦年貨大街店家，也考量近年時興外訂年菜，特將屏東著名名店年菜餐廳業者列入稽查抽驗對象，讓民眾採辦年貨及享用年菜時，能買的放心、吃的安心，而抽查113件，有110件合格，3件不合格，均依規定處理。

這次抽驗品項計有豬肉、牛肉、魚類、雞肉、蔬果、臘肉、香腸、年糕、水產加工品、南北乾貨、糖果、餅乾、瓜子、花生、餐廳年菜、泡菜、魷魚絲、蜜餞等共113件，110件檢驗合格，其中1件A菜不合格已責令業者將問題產品立即下架，不得販售，另2件魷魚絲標示不符規定，其中1件已裁罰在案，另1件函送高雄市政府衛生局依權責辦理。

衛生局呼籲食品製造業者，應依據食品安全衛生管理法規定，於外包裝確實標示添加物名稱以確保消費者權益。另提醒消費者購買春節應景食品時，除選擇有信譽的食品製造業者外，要辨明標示資訊及產品品質，留意販售環境並妥善保存食品，開封後應儘速食用或置於乾燥低溫的儲存環境，避免細菌及毒素產生；生鮮蔬果類食用烹調前應以大量清水洗滌避免農藥殘留，注意新鮮度並於保存期限內儘快食用完畢。

這次年節食品抽驗不合格結果公布於屏東縣政府衛生局網站，可上網站參閱(http://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。