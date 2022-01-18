周春米駁指定接班　狂酸2對手「過去你們有參加過縣府活動嗎？」

▲民進黨立委周春米。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣長初選選戰如火如荼，民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均有意角逐，不過近期卻傳出國民黨地方派系介入初選，引發莊不滿公開質疑「魔鬼共舞」，並向屏東縣長潘孟安喊話「指定接班不是屏東傳統」。對此，周春米今（18）日中午接受網路媒體專訪時駁斥指定接班說法，並酸說，因為不若區域立委有其他行程，她從就任立委後就持續參加縣府的活動，「大家可以去想一想，過去你們有沒有參加過（縣府活動）？」

周春米今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪，主持人黃光芹問及，莊瑞雄質疑潘孟安現在手上握有行政資源，如果潘明確表達唯一支持周春米，甚至有些活動只有周可以出席，其他兩人不能去，會造成指定接班、不公平的現象。

對此，周春米直言，大家現在還在競爭，因此沒有什麼指定，而是公平競爭的，潘孟安是站在信賴的立場出來推薦她，且整個初選期程還很長，何來指定？另對於莊瑞雄質疑行政不中立，她說，「莊委員本身也是學法律的，所謂行政不中立應該是說，縣政府在處理什麼事情上的時候，跟我有關係，才是所謂行政不中立」，例如台中市政府在處理顏家的土地問題，才是行政不中立。

周春米並指，現在外界質疑只有她可以參加縣政府的活動，其他兩人都不能參加，「建議大家可以去看一下我以前的臉書，然後再看一下其他委員的臉書，當然以前參加活動的就是我啦，其他委員可能因為是區域的吧，他們有其他行程，那縣府的活動我當然是能參加就參加，因為我沒有那麼多活動的邀請。」

周春米舉例說，例如屏東燈會籌備期間，她也參與團隊一起fighting，像打選戰一樣，關心現場的疏散、網路宣傳等狀況，「我確定沒有什麼行政不中立的問題，你說他們能不能來？老實說，莊委員他們也蠻大方的啊，縣府的活動他們也會來發文宣品嘛，鍾委員也是啊。大家可以去想一想，過去你們有沒有參加過（縣府活動）？」

▼周春米經常在臉書分享縣府活動資訊。（圖／翻攝自周春米臉書）