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旺來產業園區廠商協進會成立　微熱山丘執行長許銘仁當選首任理事長

▲旺來產業園區廠商協進會首任理事長許銘仁。（圖／南投縣政府提供）

▲旺來產業園區廠商協進會首任理事長許銘仁。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣積極開發旺來產業園區，該園區廠商協進會在寶田股份有限公司（微熱山丘）執行長許銘仁號召下，日前正式成立，協進會表示，成員將共同討論未來園區發展及經營方向，以打造國際級觀光亮點為目標。

旺來產業園區廠商協進會7日在微熱山丘舉行第一次會員大會，由10家廠商各推派3人出席，並投票選出理監事成員，許銘仁擔任首屆理事長、信織實業公司董事長徐孟榆擔任副理事長，石城實業公司董事長朱俊宏擔任常務理事；理事包括信織公司專員葉光哲、寶田公司董事長許勝銘、松杰茶業總經理李松杰、愛妮企業公司經理廖文鈺、上緯公司副理廖育晨、台灣卜蜂經理黃立竤。

此外，先麥食品公司董事長吳生泉擔任常務監事，華順工貿公司總經理江慶庭、頂發有限公司董事長謝添興擔任監事；縣府建設處副處長陳錫慶也出席，表示未來廠商完工進駐後，縣府將盡力協助處理後續籌備相關事宜。

陳錫慶指出，旺來產業園區公共設施目前已完成，土地也銷售完畢，10家預備進駐的廠商中已有3家施工中，縣府已由各專業領域人員組成驗收團隊，協助廠商早日完成設廠。

許銘仁說，旺來園區是一個特殊的小型工業區，地理位置佔盡優勢，園區內10家廠商有共識組成協進會，希望在園區建築、景觀、經營模式上加強合作連結，為南投帶來一個不同的觀光園區。

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