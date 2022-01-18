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東加留學生「戴防毒面具」淡定LIVE…背後天降火山灰：根本末日

記者鄭思楠／綜合報導

南太平洋島國東加海底火山連日爆發，造成規模7.4強震，並引發劇烈海嘯，導致該國通訊網路中斷。日前，大陸一男留學生「小文在斐濟」在斐濟直播東加火山噴發，影片中，他戴著防毒面具直面火山灰，直言根本「末日景像一樣」，可神情淡定，巨大的反差感引發網友關注。

據《上游新聞》報導，1月16日，「小文在斐濟」在社交平台發布影片表示，自己目前在斐濟，正直面東加火山的噴發，火山灰明早（17日）就會到斐濟。為了應對，他早早備好了吃的、救生器材以及防毒面具。

影片裡，他始終面帶微笑，神情淡定。網友看後質疑，「你怎麼還笑笑的，很開心的樣子。」他在另一個影片裡表示，「官方已經發了消息，說是海嘯警報目前已解除，有驚無險！後續，火山灰和酸雨可能會持續一段時間，希望能挺過去。」

「小文在斐濟」表示，自己原名張子文，是留學在南太平洋島國斐濟多年的華僑，「火山爆發的時間是在1月15日中午，當時在家中就聽到了巨大猛烈的響聲，聲音比雷聲還要大，如同戰爭的大炮聲音！同時就感受到了很強烈的震感，家具燈飾左右搖擺晃動！時間大概陸陸續續兩三個小時吧。初次聽到這怪異的聲音，我和家人還很驚慌地探討，是不是核爆或者戰爭，要麼就是地震火山爆發等自然災害，我媽媽和叔叔就說可能是打雷，應該沒什麼意外。到了下午獨家新聞就播報出來，隨即證實了東加發生海底火山史詩級爆發！斐濟作為離東加最近的島國，是最先感知到這個自然災害帶來的各種影響的。」

▲▼東加火山爆發直播。（圖／翻攝自影片）

▲小文在直播。（圖／翻攝自影片）

小文說，目前斐濟當地情況非常嚴重，火山灰讓他根本無法正常呼吸，眼睛也睜不開，「能聽到很大響聲，火山灰濃度不斷增加，就像末日景像一樣。」小文說，目前斐濟沒有海嘯，但酸雨和火山灰會造成持續性的傷害，而且當地還有疫情，「政府都管不過來了。」

17日上午，小文也再度介紹了當地的情況，據他在斐濟當地的一些華人朋友最新反饋的消息，「東加的光纜斷了，有兩個斷口。修理船在巴布亞紐幾內亞，要3到4天準備才能出港，得先去薩摩亞裝設備，再去修復，估計2週時間完工。」小文說，目前，他在東加的一些朋友仍然處於斷聯狀態。

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