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東加火山爆發首死！　英女志工救狗遭海嘯捲走

▲▼英國義工格拉芙在東加海嘯中失蹤。（圖／翻攝自IG／ifthegloverfits）

▲格拉芙生前在東加建立流浪動物之家。（圖／翻攝自IG／ifthegloverfits）

記者張靖榕／綜合報導

南太平洋島國東加海底火山連日噴發引起海嘯，英籍居民格拉芙（Angela Glover）為了救狗遭海嘯捲走，經丈夫發起搜救後，志工最終在海岸邊發現她的遺體，成為此次影響環太平洋許多國家的海嘯發生以來首起死亡。

《天空新聞》指出，來自英國布萊頓（Brighton）的50歲女子格拉芙，在海嘯發生當下和丈夫趕到屋裡想把幾隻狗狗帶走，但大量海水湧入後格拉芙和丈夫被沖散，截至17日為止只有丈夫平安回來，格拉芙仍不知去向，直到接下來24小時內，她的遺體才終於被參與丈夫組織搜救行動的義工發現。

除了發現格拉芙的遺體外，東加海底火山引發的海嘯沒有造成任何人死亡。格拉芙的親兄弟伊萊尼（Eleini）告訴《衛報》，海嘯抵達島上的時間大約是當地時間15日下午5點30分，格拉芙和丈夫詹姆斯（James）大約在那時間被海嘯捲走，「詹姆斯長時間抱著一根樹幹漂浮，但格拉芙沒有辦法，最後和狗一起被海嘯捲走，我想大概有4到5隻狗。」格拉芙最後被人看見抱著瓦礫在水中漂浮。

▲▼英國義工格拉芙在東加海嘯中失蹤。（圖／翻攝自IG／ifthegloverfits）

▲格拉芙與丈夫被海嘯沖散，最終只有詹姆斯回來。（圖／翻攝自IG／ifthegloverfits）

伊萊尼指出兩人原先在東加塔布島（Tongatapu，東加王國主要島嶼）西岸幫忙看顧一棟屋子，後來海嘯發生，詹姆斯撐回岸上後趕回島嶼東南岸的家中，卻遲遲沒見到格拉芙回來，他立刻聯繫警方和駐當地的英國大使館，消息才因此傳回英國。

格拉芙在英國時有市場行銷和廣告行銷的商業背景，但伊萊尼說她一直有旅居南太平洋的夢想。格拉芙在2015年移居東加，並在當地建立起名為「東加動物福利社會」流浪動物之家，為流浪狗尋找領養的家庭。

「愈醜的狗她愈喜歡」，伊萊尼在格拉芙的遺體被尋獲前表示，格拉芙是個美麗的人，「她絕對是會為人帶來光明的人，她是炒熱氣氛的開心果。」

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