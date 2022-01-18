到校門才驚覺停課！高中生尬爆「誰沒事會看校網」　網笑：太誠實

▲趕到學校才發現停課，高中生尬爆脫口：「誰沒事會看校網」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網搜小組／趙蔡州報導

為防堵新冠疫情擴散，桃園市多所學校進行預防性停課或停課14天。一名網友在Dcard轉貼一則新聞，有學生因為不知道學校通知，抵達學校後才知道學校停課，面對鏡頭尷尬的甩出一句「誰會沒事去看學校官網講什麼」，貼文一出立刻引發網友熱議。

網友在Dcard轉貼一則疫情新聞，報導中有學生疑似沒收到停課通知，也沒有看學校官網公告，直到早上趕到學校門口，才得知學校停課1天，面對媒體詢問，尷尬的甩出一句「我不知道是學校停課，誰會沒事去看學校官網講什麼」，而這一句話讓原PO特別截圖，直言「有夠中肯」。

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▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有許多人認為，「我連颱風停課公告，都不一定會看了」、「就現代來說，緊急停課這種事，都沒line一下真的爛」、「每天看官網真的蠻笨的，好歹也發mail吧」、「一般高中生都這樣吧，就真的不會看校網啊，誰這麼閒」。

也有人說「有夠好笑的，我高中也有過類似的遭遇」、「真的會有人天天看高中的官網嗎，難看到爆炸唉」、「之前我就負責維護校網，就是垃圾，我也不會看」、「大學才會比較常看校網吧」、「學校官網分類真的爛，而且又難用」。

但也有一派網友覺得，「不看是你的問題啊，活該」、「雖然可能沒有看官網，但至少會有班群或朋友吧，都沒有人告訴你嗎」、「學校官網有公告已經很好了，還要人家一個一個通知，你是少爺公主嗎，要不要請個秘書幫你寫作業」。

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