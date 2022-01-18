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農曆春節「4星座」偏財運爆棚！　專家：買彩券可揪金牛

「幫朋友招財」4星座曝光　雙魚座自帶吸金體質、買樂透可揪金牛

▲每隔一段時間總會有某些人的運勢與財氣特別旺盛。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

農曆年即將到來，不少節氣、運勢也將進入轉換階段，星座專家艾菲爾日前在臉書粉專分享了年節前後財運爆棚的星座，只要跟著他們，就能替自己招來財運，快來看身邊是否有親友上榜吧！

第4名：雙魚座

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雙魚座在農歷年前後，因有木星停留在命宮的好運氣，這段期間是「自帶財富的吸金體質」，工作方面該賺進的正財不少，業績獎金、分潤，讓口袋滿滿、財氣逼人。若身邊有雙魚座的朋友或同事，農歷年節期間記得約他們出來聚會，沾沾雙魚座的財氣，說不定下一個大把鈔票入口袋的就是你。

第3名：金牛座

金牛座在農歷年前迎來天王星在命宮順行，守護星金星也會結束逆行，財運會逐漸順利、偏財運特別旺盛，有機會中獎、投資獲利，甚至還可能收到來自長官、貴人及長輩饋贈的年節紅包，偏財運擋都擋不住！若身邊有金牛座的朋友或同事，打牌、買樂透時記得要帶著他一起，沾沾金牛座的偏財財氣！

第2名：處女座

處女座在農歷年前後，偏財宮位有木星護體，這段期間在投資理財方面特別得心應手，若有急需用錢的時候，家人、朋友都可能送錢上門幫忙，不需要煩惱錢從哪裡來。如果身邊有處女座的朋友或同事，年節期間不妨帶著精挑細選的伴手禮，到處女座的朋友家中坐坐、聊聊天，也許會有意想不到的進財好事發生。

第1名：水瓶座

水瓶座在農歷年間財帛宮有木星照看，相當容易發現財路，除了投資方面能有所進帳，還可能遇上高薪挖角的天大好事，新年期間就屬水瓶座最財氣滿溢。如果身邊有水瓶座的朋友或同事，可立即行動請對方吃頓下午茶，也許他會大方分享能賺錢的投資項目，讓你一起發財致富。

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