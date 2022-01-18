暖男捐腎救女友母！1個月後竟被甩　他崩潰：跟鮮肉閃婚去了

▲男子將經歷PO網，吸引超過1600萬名網友觀看與討論。（圖／翻攝自TikTok／@uziel.ms）

圖文／CTWANT

墨西哥男子烏齊爾（Uziel Martinez）日前捐了一顆腎給女友媽媽，讓對方得以延續生命，未料捐腎不到一個月竟被女友甩了，讓他相當失落，更糟的是，女友跟他分手後，居然馬上與新歡閃婚。影片曝光後，不少網友都安慰，別再重蹈覆轍了。

根據《太陽報》報導，烏齊爾在抖音上哀傷透露，「我捐了一顆腎給女友的母親，沒想到女友竟選擇離開我，緊接著在一個月後與別的男人結婚。」烏齊爾說，「我沒有反對她，雖然已當不成朋友，但我們也不會討厭對方。」

他強調，自己的狀況沒有因此受到影響，情緒也很平靜，相信女方也是。不過影片中，他整個人癱在沙發上，模樣看起來非常憔悴。影片曝光後超過1600萬人次觀看，網友留言安慰「繼續前進，找到欣賞你的完美女人」、「別難過了，是她的損失」。

另外也有人拜託烏齊爾，千萬別再犯同樣的錯誤。對此烏齊爾幽默地回答，「每個人只有2顆腎臟，我已經給一顆了，剩下一顆也只能留給自己用了，所以我不會再犯相同錯誤。」

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