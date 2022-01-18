婆婆要她做12道年菜「不能買」嗆：每家都這樣　網教1招：明年等吃

▲年夜飯是許多媳婦的夢靨。（示意圖／CTWANT提供）

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農曆春節再過大約2周即將到來，也是許多媳婦最不想面對的節日。現代人因為平時生活忙碌，為了求方便，現越來越多人會選擇在外購買已經煮好，或是只要加熱的年菜，不過卻有新手媳婦在網路上表示，自己的婆婆要求她，過年要準備12道年菜，而且還規定「不能用買的」，讓人妻超崩潰。

這名媳婦在爆料公社中指出，自己是新手媳婦，當聽到婆婆要求她，年夜飯得煮12道菜後，整個人相當傻眼，她納悶家裡成員只有自己、公婆、老公以及小姑及小弟總共6個大人，「準備這麼多，吃得完嗎？」

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該名苦命的媳婦表示，婆婆不只規定她要準備12道菜餚，還堅持她一定要有基本菜色，像是完整的魚、佛跳牆、海鮮羹、長年菜跟蘿蔔糕，而且還規定她不能訂超商的年菜，因為怕吃了不合胃口。

這名人妻私下詢問老公，一定要煮這麼多菜嗎？老公也只淡淡表示：「吃不完可以一直熱」，讓人妻更困惑了：「為什麼要煮那麼多，又要吃剩菜？」她無奈上網問大家：「每個家庭都是這樣的嗎？12道菜是一定的嗎？」

網友們在新年前夕，又看到一名受苦受難的人妻哀號，紛紛回應，「我家從來沒有硬要出現什麼十二道菜，都是準備吃得完的份量，甚至也沒有在拜祖先的。我婆家那邊他們也是簡單拜祖先，準備比平常豐盛一些的飯菜而已」。

還有網友半開玩笑的直接教導這名人妻「一招KO」婆婆的方法，「先不小心摔破碗盤（雖然不吉利、但是記得補上歲歲平安），東西不要煮熟，魚要煎到破皮分屍…應該以後保證不會有人要你準備」、「長痛不如短痛、所有菜調味料都多加一些，菜煮個半生不熟、不時再打破幾個碗盤、保證妳明年過年，只要翹腳張嘴等吃飽！」

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