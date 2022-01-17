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獨力照顧失智嬤10年！長輩親戚全神隱　悲情女崩潰：我也有家庭

雖然子女照顧長輩是天經地義，但還是需要家人一起幫忙。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲雖然子女照顧長輩是天經地義，但還是需要家人一起幫忙。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

雖然子女照顧長輩是天經地義，但還是需要家人一起幫忙，倘若重擔全都落在一個人身上，恐怕會令人難以承受。一名女網友透露，爸爸負債累累，無力照顧年邁的阿嬤，卻把責任全丟給她，自己默默地照顧長輩10年，其他親戚卻事不關己，讓她崩潰直呼「我也有家庭也有小孩啊！我都照顧10年了，難道還不夠嗎！」

原PO日前在「爆料公社APP－匿名公社」發文，「自己的爸爸沒用，負債累累，不願意出錢出力養親媽，把責任丟給我這個長孫女照顧阿嬤。爸爸還有兩個弟弟都不住在一起，他們各自有家庭，只願意個別拿出3千來補貼我，其餘的全丟給我處理，我已經這樣照顧10年了，我去年懷孕結婚了，也有家庭小孩要照顧」。

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女網友提到，「今年阿嬤96歲了，現在患有失智，只能讓安養中心照顧，有事情也都是找我，前天阿嬤身體不舒服需要掛急診，我實在無法離開，我請叔叔們幫忙，也沒有人願意出面。為什麼照顧阿嬤的責任會全落在我身上呢？我也有家庭也有小孩啊！我都照顧10年了，難道還不夠嗎！」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「建議換掉電話，不要再出現，讓社會局處理」、「不要再出現，安養中心才會找他們」、「因為妳比較善良，他們比較自私。自私的人只會想到自己，反正他們不管，妳就會去。所以若妳不狠下心來，他們永遠都會賴給妳」、「看能否告你爸爸＋兩個叔叔遺棄」。

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