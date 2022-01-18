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餐廳徵人…他見履歷表「這一欄」坦言心酸　網友：以後會更多

網友見應徵者年紀多為60歲以上老者感到心當心酸。（圖／翻攝自「爆廢公社二館」臉書）

▲網友見應徵者年紀多為60歲以上感到心當心酸。（圖／翻攝自「爆廢公社二館」臉書）

圖文／CTWANT

許多60多歲的上班族退休後，理當在家享受含飴弄孫的天倫之樂，但實際上現在社會中，依然有不少弱勢族群需要幫助。1名男網友18日在臉書社團「爆廢公社二館」PO文表示，自己是1名廚師，每當有人前來應徵洗碗工的職缺，他看到「年齡欄」幾乎都是60歲以上，應該在家養老的長者，卻仍為了生活在努力奔波勞動，不免感到一陣心酸。

原PO在臉書社團上傳一張履歷表照片表示，自己碰到洗碗職缺時都不禁會有心酸的感覺，「尤其南部洗碗人員的面試率總是比服務生還高，但每個來應徵洗碗人員的總是這種年紀…都這種該退休的年紀、該含飴弄孫的人生了，還要出來找這麼吃力不討好的職缺，一定有他的原因。」男網友心酸表示，「想想如果是自己的爸媽或阿公阿嬤呢？可是自己能力又有限，沒有辦法全都幫他們安排到工作…每次的這種時候就特別討厭自己的無能 心情很差。」

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照片中，這些履歷表上的應徵者，年紀幾乎都是60歲以上，男網友坦言，許多店家看到應徵者年紀大，其實都不太會錄用，而這也讓他感到十分困惑，「痛痛的看著他們說謝謝然後離開，我真的無法理解那些更有能力的店主為什麼可以無感，連幫他們介紹工作都嫌麻煩，真心希望各位有更強大能力的店主可以體諒這些弱勢，打個電話，介紹一間朋友的店讓他們去應徵都是一份心意。」

貼文一出，不少網友紛紛稱讚原PO相當有同理心，同時也感嘆此種現象未來恐會更常見，「不是每個人都順利安排養老的，生一場大病可能積蓄就會燒光光，以後台灣能好好養老的更少，因為通膨真的很可怕」、退休年紀上修加上少子化，會愈來愈晚退休」、「在日本傳統溫泉旅館的服務人員，很多都是7、80歲的老奶奶。」

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