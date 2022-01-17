28歲逆子「斬首親媽」頭顱塞紙箱！家屬開門驚見斷頭女屍嚇壞

▲男子疑似吸毒後斬首自己的親媽，被逮時還不斷大笑，看起來毒癮還沒退。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名28歲無業男子，因為長期吸食毒品，造成精神狀態不穩定。日前他又再度吸食安非他命後，疑似藥癮發作，竟在神智不清的狀態下，殺害母親後並將其分屍，還把砍下的頭顱放在紙箱內。直到嫌犯的其他兄弟姊妹返家後，才驚見母親變成了斷頭女屍。

據《中國報》報導，現年28歲的嫌犯，本月15日傍晚，被發現涉嫌在家中殺害母親並分屍。據調查，嫌犯平時和父母同住，其他兄弟姊妹則在家附近租房，平時大家雖然沒有住在一起，但還是有來往。母親遇害當天，是因為嫌犯的另一名手足，遲遲聯絡不上媽媽，特別上門找人，一開門先是看到家中有大片血跡，後來才發現地毯上，有一具無頭屍體。

而嫌犯的手足在這具無頭屍旁，發現一個紙箱，驚嚇之餘把紙箱打開，赫然發現裡面竟是媽媽的頭顱，嚇得趕快報警。警方接獲通報到場後，發現同住的嫌犯已經逃逸無蹤，並確認客廳的無頭女屍，就是嫌犯的母親。

後來警方經過當地村民的協助，逮捕躲在附近的嫌犯。嫌犯經過篩檢，確定有吸食安非他命，疑似是在吸食毒品後，神智不清，又與母親發生爭執才會下手。且從嫌犯落網的影片來看，他明明已經被警方逮捕，卻還哈哈大笑，看起來毒癮讓他整個精神狀態不穩，看了令人毛骨悚然。

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