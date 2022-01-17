　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

28歲逆子「斬首親媽」頭顱塞紙箱！家屬開門驚見斷頭女屍嚇壞

男子疑似吸毒後斬首自己的親媽，被逮時還不斷大笑，看起來毒癮還沒退。（圖／翻攝自推特）

▲男子疑似吸毒後斬首自己的親媽，被逮時還不斷大笑，看起來毒癮還沒退。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名28歲無業男子，因為長期吸食毒品，造成精神狀態不穩定。日前他又再度吸食安非他命後，疑似藥癮發作，竟在神智不清的狀態下，殺害母親後並將其分屍，還把砍下的頭顱放在紙箱內。直到嫌犯的其他兄弟姊妹返家後，才驚見母親變成了斷頭女屍。

據《中國報》報導，現年28歲的嫌犯，本月15日傍晚，被發現涉嫌在家中殺害母親並分屍。據調查，嫌犯平時和父母同住，其他兄弟姊妹則在家附近租房，平時大家雖然沒有住在一起，但還是有來往。母親遇害當天，是因為嫌犯的另一名手足，遲遲聯絡不上媽媽，特別上門找人，一開門先是看到家中有大片血跡，後來才發現地毯上，有一具無頭屍體。

而嫌犯的手足在這具無頭屍旁，發現一個紙箱，驚嚇之餘把紙箱打開，赫然發現裡面竟是媽媽的頭顱，嚇得趕快報警。警方接獲通報到場後，發現同住的嫌犯已經逃逸無蹤，並確認客廳的無頭女屍，就是嫌犯的母親。

後來警方經過當地村民的協助，逮捕躲在附近的嫌犯。嫌犯經過篩檢，確定有吸食安非他命，疑似是在吸食毒品後，神智不清，又與母親發生爭執才會下手。且從嫌犯落網的影片來看，他明明已經被警方逮捕，卻還哈哈大笑，看起來毒癮讓他整個精神狀態不穩，看了令人毛骨悚然。

延伸閱讀
年關將近換鈔需求大增　行員戴面罩上陣⋯台銀：換鈔SOP做到更周嚴
駭客頻攻擊券商　證交所下令：千萬證券戶限期改密碼
近10年新台幣年均價曝光　2021年創25年新高

►鎮瀾宮聯名鈦鍺手環戴上好運

ET快訊
《天之驕女》女星被爆「下海」價碼曝光！　本人親回應
老媽被洗腦「喝消毒水解疫苗毒」　群組對話曝光
快訊／宋智雅道歉了！　親筆信認「穿假貨是事實」
網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍
快訊／桃園今增14例！最新疫調足跡曝光
快訊／北市急發400封細胞簡訊！擴大採檢834人
快訊／中原大學今停課1天！　最新採檢結果出爐
快訊／明新科大確診女學生室友也染疫　校方宣布停課7天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾與前男友上床愧對老公！她患罕見陰道痙攣　結婚6年行房從未成功

她確診後「母乳變螢光綠色」嚇壞！結果女兒也染疫　專家曝真相

遊樂設施死亡意外！　7歲女童搭滑車溜下「重擊欄杆」搶救不治

28歲逆子「斬首親媽」頭顱塞紙箱！家屬開門驚見斷頭女屍嚇壞

他砸940萬買法拉利！牽新車「才開3公里」　離奇失控自撞慘死

日相岸田文雄：望與北京建立安定關係！　首發表國會演說

東加火山爆發後「訊號中斷」近40小時　紐西蘭派軍機偵察

醫曝接種站感人一幕！　他揹著父親「徒步12小時」穿越雨林打疫苗

全球30年來規模最大！東加火山爆發瞬間照曝光　陸地塌入海面下

日本11地跟進沖繩「升級警戒」！Omicron連環燒　疫情煞不住

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

曾沛慈結婚了！曝婚紗照：祝我們幸福　「自彈自唱求婚」讓她感動爆哭

銀車台74線高速追撞保時捷！　一陣刺耳急煞...駕駛：陽光害的

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

楊超越遭罵「老阿姨.綠茶婊」高EQ回懟　酸民：關美顏...她戲精上身「你女友也沒關」

逐格動畫拍牛奶籃製作過程　湯匙輕壓釘子進木頭好療癒

曾與前男友上床愧對老公！她患罕見陰道痙攣　結婚6年行房從未成功

她確診後「母乳變螢光綠色」嚇壞！結果女兒也染疫　專家曝真相

遊樂設施死亡意外！　7歲女童搭滑車溜下「重擊欄杆」搶救不治

28歲逆子「斬首親媽」頭顱塞紙箱！家屬開門驚見斷頭女屍嚇壞

他砸940萬買法拉利！牽新車「才開3公里」　離奇失控自撞慘死

日相岸田文雄：望與北京建立安定關係！　首發表國會演說

東加火山爆發後「訊號中斷」近40小時　紐西蘭派軍機偵察

醫曝接種站感人一幕！　他揹著父親「徒步12小時」穿越雨林打疫苗

全球30年來規模最大！東加火山爆發瞬間照曝光　陸地塌入海面下

日本11地跟進沖繩「升級警戒」！Omicron連環燒　疫情煞不住

林俊憲嘆朱立倫自甘被深藍綁架　「要這樣何不讓張亞中當主席？」

永豐銀發財水限量3萬瓶！　下週三全台125間分行開搶

餅總休養心繫練習狀況　古林睿煬等驗收：我要變江少慶！

中信特攻主場4連勝並列第2　 競速主題週展示「牛魔王」

陳美鳳遭酸「整過頭」零修圖反擊！　曾被勸阻動刀：沒反對微整

馬桶藏秘密一沖水就香香的！？網友力推馬桶清潔球「沖水前後有不同香味」美式賣場獨賣快手刀購入

《天之驕女》林萱瑜被爆「下海」價碼曝光！　她氣炸：真是夠了

四肢僵住「石化望天」！　發福柴被爸媽逮捕量體重…瞬間變木頭狗

快訊／君悅酒店火災「濃煙狂竄」！業者156字聲明：無人員或房客受傷

20公噸恐怖農藥「白藥膏」去向不明　13黑心商認了：統統拿去賣

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

國際熱門新聞

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

染Omicron病毒5大症狀曝　專家：不舒服就篩檢

火山爆發後...東加小島「從地球變不見」！

東加火山爆發後全失聯　紐西蘭派軍機偵察

看比賽太嗨！正妹露乳狂晃　地方媽媽出手了

工程師寫代碼把工作自動化！每天上班10分鐘

護士帶頭「打假疫苗」一次爽賺上萬元

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

GG太短被嫌　他砸11萬加長2.5cm

日網友靠數學　神推出海嘯抵達時間

女網紅先後染Delta、Omicron　曝症狀驚人反差

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

尪約砲「和辣妹啪到懷孕」妻嗨翻

更多熱門

相關新聞

獨力照顧失智嬤10年！悲情女崩潰：我也有家庭

獨力照顧失智嬤10年！悲情女崩潰：我也有家庭

雖然子女照顧長輩是天經地義，但還是需要家人一起幫忙，倘若重擔全都落在一個人身上，恐怕會令人難以承受。一名女網友透露，爸爸負債累累，無力照顧年邁的阿嬤，卻把責任全丟給她，自己默默地照顧長輩10年，其他親戚卻事不關己，讓她崩潰直呼「我也有家庭也有小孩啊！我都照顧10年了，難道還不夠嗎！」

大陸瘋傳「大S離婚後首露面」　經紀人打臉

大陸瘋傳「大S離婚後首露面」　經紀人打臉

西堤群聚案燒進健行科大！染疫生曾到校考期末考

西堤群聚案燒進健行科大！染疫生曾到校考期末考

陳零九推NFT遭疑「偷跑」爆黑箱

陳零九推NFT遭疑「偷跑」爆黑箱

曾沛慈今日辦婚宴！婚禮細節低調保密「全為圈外老公」

曾沛慈今日辦婚宴！婚禮細節低調保密「全為圈外老公」

關鍵字：

周刊王馬來西亞頭顱

讀者迴響

熱門新聞

《木曜》後製失誤…圖文作家洋蔥「真面目首曝光」！

尾牙頭獎抽賓士　老闆1通電話讓他哭了

染疫再擴大！今本土增17例

獨／新北今本土+2　又有護理師中鏢！院區全面大清消

雷／《全明星3》錢薇娟說重話！　曝李芷婷非常不開心

Toyz落淚喊對不起丁特、史丹利

桃園衛生局深夜通知　中壢區3校停課14天

快訊／打完第3劑莫德納2天！嘉義女呼吸困難送醫不治

21歲網紅1年買2300萬房　再砸600萬開店

快訊／新北本土+2足跡「橫跨北市」　士林、板橋遠百、新店家樂福

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

行人撞自強號　警方緊急處理中

雷／《全明星3》紅隊「練習就決定名單」　林昀希錯愕

快訊／松山區男子陳屍超商！警封鎖現場

快訊／又有新案！北市：外縣市確診者「曾去科教館、兒童新樂園」

更多

最夯影音

更多
王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱

王心凌學生服熱跳《DA DA DA》是青春啊！　《當你》《那年夏天寧靜的海》每首都會唱
王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

王心凌唱一半...　他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山噴發！蕈狀雲衝天　日23萬人避難 海嘯撲美西岸

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

東加火山爆發「海嘯抵日本」　深夜警報大響！居民急逃難

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

日本大眼萌妹被超盧搭訕　下秒「男聲」怒飆大阪方言

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面