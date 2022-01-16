陳時中曝妻打不到高端　北市：很驚訝！衛福部長不知道「特別門診」

▲台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對第三劑疫苗接種需求，台北市於3日開放自己的預約平台，但卻有民眾質疑，預約不到高端疫苗，連衛福部長陳時中都說，太太抱怨第3劑想打高端找不到地方打。對此，台北市政府發言人陳智菡16日回擊，衛福部長不知道，「我們也很驚訝。」

台北市於3日開放北市疫苗預約系統，並提出「週週打」計畫，原訂每週一、二開放此系統，提供民眾預約下週接種新冠肺炎第1、2、3劑；但指揮中心日前將第3劑間隔時間縮短為12週，並於15日重啟1922預約平台，並開放第19期疫苗服務，使台北市必須於第20期才能加入1922預約平台。

台北市政府於12日對外公告4種疫苗預約醫院，並於13日在台北市政府官方LINE平台推播訊息，呼籲沒預約到的民眾可在14日上台北市政府疫苗平台登記。

針對陳時中15日於指揮中心記者會稱，太太第3劑想打高端卻找不到在哪打，之後會再向北市府詢問一事，台北市政府發言人陳智菡16日回應，台北市多家醫院都有提供高端的疫苗特別門診，一樣上網就可以掛號預約接種，「衛福部長不知道，我們也很驚訝。」

▼台北市疫苗特別門診一覽。（圖／台北市政府提供）