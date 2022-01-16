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陸新增65例本土確診　北京也失守「Omicron一周侵入6省」

▲▼北京冬奧,冬季奧運。（圖／路透社）

▲北京冬奧即將舉辦，卻爆出Omicron疫情。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸衛健委16日通報，15日共新增65例本土新冠病例，其中33例位於天津、29例位於河南、1例位於北京、1例位於廣東、1例位於陝西。必須注意的是，北京新增的1例已確認為Omicron變種病毒，恐對即將於2月初舉辦的北京冬奧帶來影響。

根據通報，天津33例之中，津南區32例、西青區1例；河南29例之中，安陽市15例、許昌市7例、鄭州市7例；北京1例在海淀區；廣東1例在珠海市；陝西1例在西安市。

▲▼北京冬奧,冬季奧運。（圖／路透社）

北京的1例已經確認是Omicron變種病毒，由於北京冬奧舉辦在即，這起病例令北京市官方如臨大敵，當地居民也非常擔憂，害怕即將到來的春節也會受到影響，屆時又得留在北京過年，無法返鄉。

另外，據北京市官方公布的消息，該名確診者14天內無外省市旅居史，也沒有相關病例接觸史，這代表著，該病例的源頭目前不明，可能有種潛伏的傳染鏈。

距離大陸首例本土Omciron確診病例9日在天津出現以來，短短一周之內，已有6省8地陸續通報本土Omciron病例，包含北京、上海、天津、河南安陽、遼寧大連、廣東中山、廣東珠海、廣東廣州。

▲▼北京冬奧,冬季奧運。（圖／路透社）

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