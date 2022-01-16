假檢警詐82萬嫌不夠再要70萬　車手取款遭壓制喊痛頻求饒

記者張君豪／台北報導

1月13日14時30許，台北市松山區有民眾接獲詐騙集團以「健保卡遭冒用，涉嫌刑案必須監管帳戶」老哽來電，歹徒誘騙被害人依電話指示交款，車手第一次取款82萬成功，歹徒食髓知味，再度致電要被害人繼續交付現金；當事人事後向松山分局三民派出所報案求助，警方火速設下陷阱，1小時內逮捕26歲陳姓車手，並查扣贓款70萬元現金。

▲松山警方伺機埋伏逮捕前來取款的陳姓車手，犯嫌倒地喊痛頻求饒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方伺機埋伏逮捕前來取款的陳姓車手。（圖／記者張君豪翻攝）



轄區松山警方表示：被害人接到自稱檢警來電，稱當事人健保卡遭盜用，必須將帳戶資金交託管，否則將觸法送監服刑、被害人在13日12時許依歹徒指示，面交給車手新台幣82萬元，之後被害民眾越想越不對，才到三民派出所詢問警員求助，這才驚覺遭到詐騙。



沒想到詐騙集團實在太囂張，1小時又來電指示被害人再領70萬元現金交付。警方獲報後指示被害人配合對方，雙方約定於松山區新東街20巷新東公園交款，松山警分局派員在公園附近埋伏。陳姓詐欺車手到場取款時，遭員警上前壓制逮捕，陳姓車手見到便衣警員突然現身，來不及反應就被壓制、連連求饒「好痛好痛、拜託輕一點！」，警詢後依詐欺罪嫌移請偵辦，警方並循線擴大追查上游共犯。



松山分局強調，真正的檢警不會透過電話指示民眾交付現金，民眾若遭遇這類疑似詐騙電話，請多方求證，也可撥打反詐騙諮詢專線165查詢以免受騙上當。

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