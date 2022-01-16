紐西蘭總理：東加海底火山活動不排除會持續　「令人擔憂」

記者詹雅婷／綜合外電報導

東加王國外海海底火山噴發，海嘯襲向環太平洋各國。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）對此感到擔憂，並在16日記者會上表示，不排除未來有進一步火山活動的可能，火山灰雲仍有6.3萬英尺高，「現在判斷傷亡情況還太早」。

▲東加海底火山噴發。（圖／翻攝推特）

阿爾登16日先是透過臉書表示，火山噴發的觀測照片看起來令人非常擔憂，政府各機構正在確認東加現況，評估能夠提供的協助有哪些。到了在當地下午3時（台灣上午10時），她也針對此事召開記者會說明。

「不排除未來有進一步火山活動的可能」，阿爾登表示，東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）如今正被厚厚的火山灰覆蓋，特別是北部受到海嘯襲擊，多艘船隻、巨石等全被沖上岸，沿海地區商家被毀。她說，截至目前東加官方並未有死傷通報，但現在判斷是否有人因為火山噴發與海嘯喪命還太早。

▲紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）

阿爾登表示，東加首都部分地區的電力逐漸恢復，但其他沿海地區尚無消息，通訊狀況仍相當有限，火山灰雲仍有6.3萬英尺高，此高度遠比紐西蘭飛機能夠飛行的高度還要高。她也說，因為當地通訊問題，她無法聯繫上東加總理；但東加總領事館已證實東加王室家庭成員均安。

阿爾登進一步提到，紐西蘭軍機也已經準備好，最快可能在明天進行偵查飛行，海軍艦艇也進入待命狀態，如有需要可提供援助，政府將於17日與澳洲總理進行溝通，準備提供一切所需協助。