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火山爆發後炸沉一大塊！東加小島「從地球變不見」　衛星比對照曝

記者羅翊宬／綜合報導

位處南太平洋的島國「東加王國」，在距離主要島嶼東加塔布島（Tongatapu）僅約65公里的火山島「洪加湯加－洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）於14、15日經歷連續2度強烈噴發後，由於爆炸威力極強、火山灰與蒸氣等形成蕈狀雲，不僅引發海嘯，更引起芮氏規模7.4強震，甚至該座島嶼幾乎直接消失變不見。

▲▼東加王國火山島，在海底火山2度爆發後，島嶼被炸沉一大塊。（圖／翻攝自sentinel-hub）

▲東加王國火山島，在海底火山2度爆發後，島嶼被炸沉一大塊。（圖／翻攝自sentinel-hub）

綜合外媒報導，「洪加湯加－洪加哈派」是一座火山島，2014年底因火山噴發而生成，當時專家們認為因為地質太過脆弱，恐怕只會存在數個月後便消失，沒想到卻一直穩定下來至今年1月，不僅是150年以來第3座可以生存超過數個月以上的火山島，更是NASA用來研究星地貌形狀的參考基地。

歐洲太空總署（ESA）發射衛星「哨兵-1號」（Sentinel-1）偵測到，該座火山島在今年1月14、15日海底火山噴發前，有著前後不同的面貌，從1月3日的衛星影像顯示，還可以看到大部份島嶼面貌，不過到了15日，中間一半以上的島嶼面積幾乎向下沉入大海，整座島嶼可以說是因為海底火山爆發而被「噴到不見」，相當慘烈。

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