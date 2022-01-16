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快訊／高雄貨車撞分隔島側翻！駕駛C字形困車內...血糖過低釀禍　

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區中華三路與三德西街，靠近高雄年貨大街的地方，發生一起自用小貨車撞分隔島事故，這輛小貨車撞擊之後整個側翻，74歲黃姓駕駛受困車內，身體呈現C字型彎折，附近民眾聽到之後趕過來協助，黃男送醫後沒有大礙。初步了解，肇事原因是因為不排除是血糖過低。

▲高雄男子疑趕送貨，造成血糖過低，自撞分隔島受困 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄一名男子疑趕送貨，造成血糖過低，自撞分隔島受困 。（圖／記者吳世龍攝）

16日13時30分許，高三民區中華三路與三德西街發生一起自用小貨車自撞分隔島車禍事故，74歲黃姓男子自駕貨車行駛中華三路北往南方向，行經三德西街口時，疑似血糖過低，方向盤未握穩，自撞分隔島，貨車當場側翻。

因車禍地點在三民派出所旁，員警在所內聽到巨響，原以為是貨車於三鳳中街年貨大街下貨所發出聲響，出門查看發現貨車側面翻覆，駕駛黃男躺臥車內，幸意識清楚，警消人員與一旁逛三鳳中街的熱心民眾趕緊一起協助黃男脫困。初步查看，黃男僅身體輕微擦挫傷，由警消人員送聯合醫院診治，黃男經酒測無酒精反應，目前生命跡象穩定，車禍肇事原因及責任，將由交通單位作進一步分析鑑定。

▲高雄男子疑趕送貨，造成血糖過低，自撞分隔島受困 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄男子疑趕送貨，造成血糖過低，自撞分隔島受困 。（下圖同／記者吳世龍攝）

▲高雄男子疑趕送貨，造成血糖過低，自撞分隔島受困 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄男子疑趕送貨，造成血糖過低，自撞分隔島受困 。（下圖同／記者吳世龍攝）

▲高雄男子疑趕送貨，造成血糖過低，自撞分隔島受困 。（圖／記者吳世龍攝）

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