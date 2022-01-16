彭文正全英文發快訊　自爆「全家確診Omicron」卻不想讓她知道

▲《政經關不了》主持人、前台灣大學教授彭文正。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

媒體人彭文正今（16）日清晨4點出頭，突然在自己的粉專發布一篇全英文的「快訊」，提到他和家人都確診Omicron，不過休息了3天，目前家人的症狀只剩下輕微咳嗽、疲倦，他自己則是覺得已經100&康復了。至於為何是全文都是英文，彭文正則笑說，是不想讓「一個人」看到這個消息。

彭文正一開始就先宣布「我所有家庭成員都得了Omicron……」並解釋發生背景，首先，家中成員基本上在6個月前都已經打過2劑BNT，包括2個大人和2個青少年，只有9歲的小女兒沒接種。結果學校裡有10%的學童，及3個籃球校隊男學生都受到感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭文正接著說明確診過程，起初是16歲的兒子，在1月1號至3號的時候感到超級疲累，不過並沒有別的症狀；4號到9號，家裡的每個人都覺得身體有不同程度的不舒服；到了10號，9歲女兒發燒到39.8度，還出現鼻塞、肌肉酸痛、嗜睡等狀況，但抗原測試結果是「陰性」，可女兒的高燒持續了2天左右。

再隔2天，12號的時候，換他跟老婆出現和小女兒一樣的症狀，不過並沒有發高燒，體溫大約37.3度左右，但此時他的抗原測試結果呈現「陽性」；當晚，17歲的女兒燒到38.5度，也出現類似症狀。

雖然一家人確診，但彭文正指出，經過3天的奮鬥，大家都覺得好多了，現在只剩輕微咳嗽、疲累感。而他和在當醫生的同學講了很久的電話後，覺得自己已經100%康復了。最後他則是祝朋友們都快樂、健康，也提到「為什麼寫英文？因為不想被my mom看到。」