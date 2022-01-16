一堆人吵別打第3劑直接染疫較好？　專家曝風險反問一件事

記者陳俊宏／綜合報導

毒物學專家招名威今天（16日）表示，一堆人在吵不用打第3劑，直接染疫還比較好？他想問直接染疫完整沒事的風險是多少？除了年輕人之外，老年人、重症的人都是嗎？如果沒有，這個選項就還不能作為考量。

招名威在臉書說，無論如何，第3劑疫苗是一定要打的，這其實不難理解，因為病毒本來就很容易因環境變化而突變繼續生存，所以若「只打單一廠牌」的疫苗，作用方式一成不變，就比較有機會讓病毒找到縫隙，進而找到破口存活下來，突破性的感染機率也就會大增。

招名威指出，所以要面對這樣的情況，唯獨讓自己施打的疫苗有多樣性，才能對抗更適合生存的Omicron病毒；以色列是唯一一個施打BNT四劑的國家，但確診數也居高不下，不難理解打單一廠牌的疫苗，破口可能只會增大。

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▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.62%、第2劑72.1%、基礎加強劑接種率0.28%、追加劑接種率5.85%。（圖／記者呂佳賢攝）

「所以，我們該思考的是要怎麼打呢？」招名威表示，若前面兩劑疫苗都是接種AZ，第3劑可混半劑量的莫德納、BNT或高端；相反的，若是前面兩劑疫苗是接種莫德納或BNT這類mRNA疫苗的，第3劑可以選擇高端或另一個mRNA疫苗。

招名威建議，若前兩劑打科興或國藥的人，任何一個廠牌都可以拿來當做第3劑，因為對於Omicron你們沒有保護力；要是第一劑打AZ的，就是第三劑和第二劑打相同廠牌的疫苗。

招名威提到，至於Omicron是不是疫情終結者？這根本就是無稽之談，看看流感病毒，在人類社會流傳了這麼多年，也突變了這麼多種，都還是有可能一個不小心造成大規模死傷，現在Omicron才是武漢病毒株的第四代，「我們如何能貿然亂下定論呢？還是好好做好防疫措施才是真的！」