未來篩檢不用再戳鼻孔！「口腔唾液」驗Omicron速度最快

▲Omicron病毒較先感染口腔、喉嚨，因此過去深入鼻道篩檢的方式，恐怕難以成功在早期篩檢出病毒。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎疫情發展至今約2年，目前一般慣用的病毒採樣檢測方法，是拿細長的棉籤插進受檢者的鼻道深處，從鼻腔刮下黏液，不過如今變種病毒Omicron將成為疫情主流，專家們發現若從口腔採取唾液，反而更能早上幾天得知是否確診，因為Omicron病毒進到人體後會首先出現在口腔、喉嚨裡。

根據美媒《紐約時報》，人體在確診新冠肺炎前後，首先受Omicron病毒感染的部位在於口腔、喉嚨，一般慣用的從鼻腔進行採檢的方法雖然有效，然而針對Omicron病毒時卻顯得不那麼有效率且準確。

馬利蘭大學呼吸道傳染病學專家米爾頓（Donald Milton）表示，「篩檢呼吸道是否受感染的傳統方法，一直以來是從鼻道進入，然而具高度傳染力的Omicron病毒卻是首先出現在口腔、喉嚨，這代表我們所採用的篩檢方法存在著問題。」

米爾頓所率領的研究團隊也發現，患者在出現症狀的前3天、後2天時，唾液含有病毒量是鼻腔液體的3倍之多，而唾液樣本所產生的PCR篩檢陽性結果是鼻腔樣本的12倍之多。

儘管部分研究顯示，採集唾液樣本或用棉籤擦拭口腔內部，可能比起鼻子更有助於提早幾天辨識出是否感染Omicron病毒；不過目前從口腔進行病毒採檢的技術還在發展當中，且很多實驗室還未備有檢測唾液的設備，加上美國當局也未授權在家進行抗體測試，因此唾液篩檢的測試有其侷限性。

來自紐西蘭的耶魯大學公衛學院微生物學者安妮•威利（Anne Wyllie）先前就曾參與過唾液篩檢試劑研發，她認為大家應該要懂得隨機應變，指出許多政府公家單位和實驗室不願輕易改變篩檢方式。

報導指出，其實美國食品藥物管理局早已核准多項唾液核酸篩檢試劑，被多所校園廣泛採用。

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