手搖杯狂漲！他好奇「大家底線是多少」　網曝2數字：再貴就是盤

▲手搖杯狂漲價，他好奇「賣到多少是大家的極限」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣近年餐飲價格持續上漲，其中台灣人喜愛的手搖杯，有些品項的售價甚至與便當一樣貴。一名網友在批踢踢無奈說，他家巷口賣的手搖杯，700cc綠茶從原本20元，現在已經漲到要35萬，讓他已經買不下去了，也好奇廣大網友「外面手搖純茶賣到多少，你就不會想買」，引發熱議。

原PO在批踢踢表示，他平常會自己泡茶包，但偶爾會想買珍珠，住家巷口就有一家手搖杯店，一杯700cc綠茶只要20元，不料去年初改成一杯25元，年中時改成一杯30元，直到最近改成一杯賣35元，加珍珠也從5元改成10元，一杯珍珠綠茶要45元，「我已經買不下去了，大家能能接受純茶，最貴賣到多少錢？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，多數人能接受的價格，大約落在30元，但也有另一派認為50元是極限，有網友說「30已經是極限，再貴就不買了」、「純茶30，再多都是盤」、「30最高了，再漲不買了」、「純茶類最多50」、「50吧，自己買台灣有得獎的茶葉泡，也差不多這個錢」。

也有網友說「早都不去飲料店了，自己買茶包泡」、「最近真的漲太多，所以盡量都不喝了」、「自己泡，不爽被當盤子」、「我現在都改買超商了」、「自己泡，真的不要買手搖飲很不健康，外面偷加什麼料根本不知道」、「不買手搖飲料就不會有煩惱了」。

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