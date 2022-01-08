75元去冰珍奶「只有半杯」！他傻眼：以為被偷喝　店家回應遭圍剿

▲網友點了去冰珍奶，結果只有半杯。（圖／翻攝Google評論）



記者柯振中／綜合報導

桃園一名網友7日購買手搖飲料，點了2杯珍珠鮮奶茶去冰，沒想到拿到手竟然只有半杯，且一杯還要75元，讓他相當傻眼。對此，店家也給出回應，不過回應後也遭到眾人圍剿。

這名網友在臉書表示，他到這間店點了2杯珍珠鮮奶茶，一杯要價75元，沒想到去冰後竟然「只剩半杯」，別人還以為飲料遭到偷喝，氣得給一星負評。事後店家也在下方回應，拜託網友注意陌生訊息，希望能取得聯絡方式，用口頭的方式告知為何產品不會滿杯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，該間飲料店店員回應，原先公司要求「不能去冰」，因此看起來都會滿杯，後來更改規定，可以點選去冰產品，該名網友點了珍珠鮮奶茶，內容物是「珍珠+鮮奶」，有著固定的完美比例，去冰後不能加任何東西，看起來才不會滿杯。

▲店家說明，因為有黃金比例，所以去冰不會滿杯。（圖／翻攝Google評論）



店員也澄清，絕對不是只有半杯，是因為店內使用的杯子下窄上寬，網友倒過來拍照，才會有「只有半杯」的視覺錯覺，若是正面看起來，就不會這樣。

對此，眾人卻也不買單，不斷留言抨擊，「完美比例？笑死我了，滿杯就不能完美比例了？75賺很大 還捨不得滿杯」、「敢不敢直接在單子上寫去冰會少半杯」、「完美比例？聽你在…節省成本就節省成本，講那種商業話術騙三歲小孩嗎」、「杯子沒倒過來不是也是少很多嗎？」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘