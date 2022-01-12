福虎生風賀新春　台電台南區處喜贈手寫春聯

▲台電台南區處於12日上午於服務中心營業廳，舉辦喜贈春聯活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台電台南區處於12日上午於服務中心營業廳，舉辦喜贈春聯活動，邀請四位書法名家揮毫贈送春聯，民眾踴躍參與，現場熱鬧非凡，充滿濃厚年節氣氛。

這次贈送春聯活動邀請國寶級大師鄭文亮，以及台南知名書法家楊玉秀、吳文凱、林育賢等，一起現場揮灑筆墨與大家同樂，共送出超過百幅春聯，民眾拿到名家筆墨相當興奮，迫不及待想帶回家張貼佈置！

台電台南區處處長許墩貴表示，透過每年春節前夕贈送名家揮毫作品，不僅發揚中華文化書法藝術之美，還能增加與民眾互動的機會，感到相當開心！華人最重視的農曆春節即將來臨，贈送春聯不僅表達台電重視傳統文化的傳承，更含有預祝年節愉快的溫暖心意；儘管只是一紙筆墨，透過名家寫意揮灑，搖身一變就成為祝賀民眾新春快樂的最佳賀禮。

台南區處舉辦贈送春聯活動已10年有餘，不少民眾引頸期盼，甚至自行提前詢問舉辦時間，受歡迎的程度由此可見，臨櫃辦理的用戶偶遇此活動也感到非常驚喜。民眾可預先選擇吉祥話，再請四位老師現場揮毫，現場趣味橫生。民眾開心地將春聯和喜氣帶回家珍藏留存，期許過個溫馨好年。台南區處秉持節電理念，也請老師現場寫下「節電回饋多一點、尖峰用電少一點」，以提醒民眾在日常生活中落實節電，減少不需要的用電，就能為自己增加回饋金以減少電費支出，既環保又省錢！

許墩貴處長在服務中心也不忘溫馨提醒臨櫃用戶，廣受大家歡迎的節電獎勵活動今年延長實施，只要民眾在2022年12月13日前上網登錄成功，自登錄日起之各期電費之節電量均可獲得獎勵金！民眾可透過親臨櫃台、造訪活動網站（https://tpcuip.taipower.com.tw/savepower）、電話撥打1911客服專線語音登錄系統，歡迎民眾一起響應節電，不僅愛護環境更能拿獎金！