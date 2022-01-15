謝票卻跌出車外住院5天　陳柏惟今出院曝意外前一天「神預言」

▲▼陳柏惟謝票時不憤慎跌出車外，住院5天今出院「虎禮佳在」。（圖／陳柏惟臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市前立委陳柏惟1月11日陪同新科立委林靜儀在霧峰謝票時，不慎從吉普車跌下，造成右肩韌帶受傷送醫救治，陳今天出院並在臉書PO出印好的春聯「虎禮佳在」，回溯跌落前一天才想出的點子，隔天就出事，還好人無恙，果然是「虎禮佳在」，臉書也湧進2萬多人按讚、留言。

陳柏惟在臉書PO文，跟支持者報告，「3Q出院了，抱歉讓大家擔心」，他說1月10日，投票的隔天，台中的團隊在聊選後的謝票與春聯發放，我說「虎禮佳在」是個很好的點子，大家反應也不錯，就在11日周二早上送印，希望趕得上春節送給大家，不料下午就發生了意外，他也跟著住進醫院。

今天出院後看到印好的成品覺得很可愛，也真的覺得「虎禮佳在」，另一方面也跟大家報平安，因為後續還有一段時間的復健與醫療處置，可能沒辦法親手送給大家，邀請大家到五區服務處索取，外縣市的朋友之後還會有其他版本，團隊會準備一下，這個就先留給台中，都很可愛喔，敬請期待。

陳說，我這個人最實在了，好的壞的都先祝福起來放，祝大家虎年遇到順風「福虎生風」，遇到逆風「虎禮佳在」3Q!至於照片就不要太計較了，全身都是洞所以這已經是最好看的了。