　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美CDC認了「布口罩無效」！　促戴N95提供最大防護

▲▼ N95口罩,新冠疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 高傳染性Omicron引發民眾擔心，是否該改戴N95。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天就各式各樣口罩闡明立場，終於承認美國民眾最常佩戴的布口罩，防護性不比外科等醫用口罩，敦促戴N95或KN95口罩以減少COVID-19傳播。

COVID-19疫情以來，佩戴口罩始終是美國社會的一個爭執話題。

「紐約時報」指出，當初CDC與世衛組織（WHO）耗時數月才願承認COVID-19會經由飛沫傳染，咳嗽和打噴嚏所產生飛沫粒子會在市內懸浮好幾小時，而當CDC終於向美國民眾做出戴口罩建議時，還強調可戴布口罩，如今終於明確講出布口罩不若醫用口罩。

美聯社報導，N95口罩過濾病毒的效果更好但供應短缺，CDC官員先前表示，應優先給醫療人員使用。

CDC今天更新指南，有關N95和KN95口罩供應問題不再，並明確表示正確佩戴N95和KN95口罩能提供最大防護。但官員也提到，有些口罩難以久戴，呼籲民眾選擇他們會一直佩戴、適合臉型的口罩。

疫情爆發以來，CDC持續修改口罩佩戴建議。

前次更新建議是去年9月，CDC官員「鼓勵」民眾使用一次性的N95口罩，並表示如果買得到，像是搭乘火車、巴士或飛機很長的時間、照顧病人、或者自己免疫力很差時都建議佩戴。

美國總統拜登昨天宣布，政府正計劃免費提供包括N95在內的「高品質口罩」，並表示下週會公布更多細節。白宮表示，聯邦政府儲備超過7.5億個N95口罩。

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
美國終於認了「布口罩無效」！　促戴N95提供最大防護
快訊／Toyz遭經紀人爆料詐賭　被抓包遭索賠600萬
快訊／華運倉儲9工人摔落鷹架受困！1人搶救無效亡
快訊／西堤工讀生同學「宜蘭玩2天」　足跡曝光
沒錢為女兒買零食　女星自責坐捷運站「崩潰大哭」
By2捲王力宏婚變　粉絲獻關心遭「已讀不回」心碎脫飯
高雄華運倉儲「鷹架倒塌」！9工人摔下1人命危　救援畫面曝
吃一蘭免排隊！趙正平曝「特殊潛規則」　網：貧窮限制想像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美CDC認了「布口罩無效」！　促戴N95提供最大防護

他1年「甩肉近30kg」秒變人生勝利組！爽擁嬌妻　還有8辣妹搶著嫁

歐洲議會將表決安全暨防禦2決議　納入挺台文字

日本現首例Omicron死亡個案！已打2劑輝瑞　患嚴重慢性病

關切中國人權　丹麥、荷蘭宣布「不派官員」赴北京冬奧

薩摩亞驚現2公尺高浪！海底火山噴發引海嘯　民眾嚇傻拍片PO網

美國「饒舌演唱會」爆槍擊！壓軸歌手上台前開火　6人送醫傷勢不明

調查：韓國人全亞洲最愛新加坡、台灣　最不信賴中國

研究：愛抽電子煙「感染新冠」更危險　症狀較多可能原因曝光

駐韓美軍基地恐被炸飛！北韓試射飛彈「玩真的」　視美國為假想敵

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

比特犬勇敢捐血救毛孩同伴　乖巧躺診療台網狂讚：好棒

韓國妹穿緊身褲實況練深蹲 哥擋螢幕氣喊「別盯著她看」

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

屁羊落寞盯屋內網心疼求情　一進屋地毯上大便還露跩臉

郝劭文直播帶貨！「5秒賣3500單」　賣櫻桃被嫌貴…溫柔回應網推爆

美CDC認了「布口罩無效」！　促戴N95提供最大防護

他1年「甩肉近30kg」秒變人生勝利組！爽擁嬌妻　還有8辣妹搶著嫁

歐洲議會將表決安全暨防禦2決議　納入挺台文字

日本現首例Omicron死亡個案！已打2劑輝瑞　患嚴重慢性病

關切中國人權　丹麥、荷蘭宣布「不派官員」赴北京冬奧

薩摩亞驚現2公尺高浪！海底火山噴發引海嘯　民眾嚇傻拍片PO網

美國「饒舌演唱會」爆槍擊！壓軸歌手上台前開火　6人送醫傷勢不明

調查：韓國人全亞洲最愛新加坡、台灣　最不信賴中國

研究：愛抽電子煙「感染新冠」更危險　症狀較多可能原因曝光

駐韓美軍基地恐被炸飛！北韓試射飛彈「玩真的」　視美國為假想敵

温嵐爆曾遭歧視「被笑是番仔」　痛揭兒時傷疤：從唱歌建立自信

鳳梨首錄《飢餓遊戲》遭酸！連主持人都被攻擊「level很低」高EQ反諷

解放懶女孩雙手！「美妝蛋洗衣機」超迷你、倒卸妝水就能清洗　

九太末節三分雨擊潰裕隆　洋將杰倫29分15籃板強攻

《邪惡與瘋狂》累炸還要重拍？李棟旭嚇瘋拒絕：我會把片酬還回去

林俊吉轟24分力壓高國豪　夢想家退攻城獅成龍頭

快訊／華運倉儲21工人摔落鷹架受困！1人送醫搶救無效亡

快訊／Toyz遭經紀人爆料夥同女友詐賭丁特…被抓包遭索賠600萬

特攻主場復仇蔣淯安絕殺　林秉聖：這一勝幫助很大

快訊／西堤工讀生同學「宜蘭玩2天」足跡曝！曾到觀光工廠、諾貝爾奶凍

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

味嗅覺不再喪失！英研究：8成Omicron症狀

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

即／紐西蘭發出國家級海嘯警報

人妻借精狂啪10次　驚覺被騙棄養孩

薩摩亞驚現2公尺高浪！海底火山噴發引海嘯

日本17歲少年持刀闖大學聯招東大考場砍傷3人

GG太短！他砸11萬加長2.5cm試用嗨翻

少婦守寡40年　羞嫁小19歲嫩尪

妹子吃海底撈自備泡麵　竟吸830萬人觀看

他嫌工作太無聊提告　勝訴獲賠125萬

人妻偷吃鞭刑100下　小王卻只打15下

Omicron變異株疫情　在紐約和主要城市開始減緩

洛杉磯火車大失竊　包裹撕爛撒滿地

路透：中國同意在農曆春節左右釋出「戰備石油」

更多熱門

相關新聞

獨／莫德納需求量遠勝高端20倍　中央竟要北市加開高端門診

獨／莫德納需求量遠勝高端20倍　中央竟要北市加開高端門診

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心日前正式縮短第3劑加強針的施打間隔，並鼓勵民眾接種疫苗，進一步加強抵抗力；而這波的加強針熱潮，又以mRNA製程的莫德納、BNT疫苗最為搶手。但由於AZ、高端疫苗仍有施打需求，為避免出現排擠效應，傳出中央去函台北市政府，要求加開高端疫苗的門診，以利民眾接種。

日本現首例Omicron死亡個案　已打2劑輝瑞

日本現首例Omicron死亡個案　已打2劑輝瑞

美「饒舌演唱會」爆槍擊　6人送醫

美「饒舌演唱會」爆槍擊　6人送醫

雙變種病毒夾擊！陸官方：防疫形勢嚴峻

雙變種病毒夾擊！陸官方：防疫形勢嚴峻

桃市府預估再採西堤餐廳500人　最新PCR結果出爐

桃市府預估再採西堤餐廳500人　最新PCR結果出爐

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎美國疫情北美要聞Omicron口罩N95

讀者迴響

熱門新聞

百萬網美「性愛片瘋傳」曝悲慘身世！

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

「最美港姐」李嘉欣加護病房急救

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

水逆來了！唐綺陽點名「4星座」首當其衝

買到好市多「地獄級雷物」　她氣奔退貨！

日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG起底

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

Keanna失控：對！我就是跟ØZI有什麼　發文掀關注

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

更多

最夯影音

更多
大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫
台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面