美CDC認了「布口罩無效」！　促戴N95提供最大防護

▲ 高傳染性Omicron引發民眾擔心，是否該改戴N95。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天就各式各樣口罩闡明立場，終於承認美國民眾最常佩戴的布口罩，防護性不比外科等醫用口罩，敦促戴N95或KN95口罩以減少COVID-19傳播。

COVID-19疫情以來，佩戴口罩始終是美國社會的一個爭執話題。

「紐約時報」指出，當初CDC與世衛組織（WHO）耗時數月才願承認COVID-19會經由飛沫傳染，咳嗽和打噴嚏所產生飛沫粒子會在市內懸浮好幾小時，而當CDC終於向美國民眾做出戴口罩建議時，還強調可戴布口罩，如今終於明確講出布口罩不若醫用口罩。

美聯社報導，N95口罩過濾病毒的效果更好但供應短缺，CDC官員先前表示，應優先給醫療人員使用。

CDC今天更新指南，有關N95和KN95口罩供應問題不再，並明確表示正確佩戴N95和KN95口罩能提供最大防護。但官員也提到，有些口罩難以久戴，呼籲民眾選擇他們會一直佩戴、適合臉型的口罩。

疫情爆發以來，CDC持續修改口罩佩戴建議。

前次更新建議是去年9月，CDC官員「鼓勵」民眾使用一次性的N95口罩，並表示如果買得到，像是搭乘火車、巴士或飛機很長的時間、照顧病人、或者自己免疫力很差時都建議佩戴。

美國總統拜登昨天宣布，政府正計劃免費提供包括N95在內的「高品質口罩」，並表示下週會公布更多細節。白宮表示，聯邦政府儲備超過7.5億個N95口罩。