Omicron攻入北京「患者曾看脫口秀」　陸網憂：冬奧倒數20天怎辦？

▲大陸已有多省爆出Omicron疫情。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京市官方15日通報，北京市海淀區新增1新冠肺炎確診病例，經過檢測感染的是Omicron變種病毒。由於冬奧2月4日就要開幕，距過年也只剩2周時間，許多北京網友都非常擔憂，在網路上留言祈求疫情不要進一步擴散。

▼北京冬奧將於2月4日開幕。（圖／CFP）



北京市官方表示，該病例居住在海淀區上地街道農大南路博雅西園7號樓，工作單位是海淀街道海淀新技術大廈，1月13日出現嗓子癢症狀，1月14日曾出現發燒症狀，自行前往核酸檢驗點進行核酸檢測，自行服用藥物後症狀好轉，未就診。

北京市官方也公布了確診者的活動軌跡，包含前往全聚德烤鴨店用餐、前往多家百貨公司及商場購物、前往影廳觀看脫口秀，還有赴滑雪場遊玩等。

不過，北京市官方也特別提到，該明確診者14天內無外省市旅居史，也沒有相關病例接觸史。這也代表著，該病例的源頭不明，有潛伏的傳染鏈。

根據《新京報》報導，海淀區上地街道農大南路博雅西園目前已經被封閉管控，社區正在進行全員核酸檢測。

天津日前才爆發Omicron疫情，且爆發前有大量人口前往北京，因此海淀的確診病例傳出後，許多北京的網友都非常緊張，擔憂傳染力強大的Omicron會快速擴散，影響到2周後的春節，以及3周後將要舉辦的北京冬奧，「慘了，冬奧難辦了！」「北京防疫這麼嚴格還是能攻進來？」「就快要過年了，看來今年又沒辦法回老家了，真不想一個人留在北京。」

▼大陸網友對疫情非常擔憂。（圖／翻攝微博）

