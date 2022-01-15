全台唯一運作五分車翻了　4車廂翻覆「甘蔗灑滿軌道」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾糖廠是全國唯一仍以五分車載運甘蔗之處，每年十二月到隔年三月是虎尾糖業鐵道載著整車甘蔗的小火車駛進市區，進到糖廠。今（15）日傍晚約17時許，一列滿載甘蔗的五分車行經虎尾鎮北平路，疑似車廂連結器斷裂，導致8節車廂脫軌翻覆，波及一旁車輛所幸無人受傷。

▲今日傍晚約17時許，一列滿載甘蔗的五分車行經虎尾鎮北平路，疑似車廂連結處脫落，導致8節車廂脫軌翻覆，波及一旁車輛所幸無人受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台糖虎尾糖廠今年步入第115年，去年12月10日展開每年4個月的製糖期，載運甘蔗的列車廂穿梭於虎尾、褒忠、東勢鄉進入糖廠糖廠。

▲滿載甘蔗的五分車，車廂連結器斷裂，導致8節車廂脫軌，4節翻覆甘蔗灑滿地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



今日傍晚約17時40分一列末班載滿甘蔗的馬光線五分車，行經虎尾鎮北平路時，疑似車廂連結器斷裂，導致車廂滑脫，失去拉力的車廂從末節重力加速度一擠而上，導致共8節車廂脫軌，其中4個車廂翻覆、傾斜，擠在一起的車廂與滿地甘蔗，現場一片狼籍，雖波及一旁停放車輛，所幸無人受傷。

▲其中4個車廂翻覆、傾斜，擠在一起的車廂與滿地甘蔗，現場一片狼籍，雖波及一旁停放車輛，所幸無人受傷。 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾糖廠副理林榮四表示，因大批甘蔗翻落覆蓋整個鐵軌，已出動怪手、吊車及公路甘蔗載運車趕往清理，將連夜清運，預定明天上午恢復行駛，不會耽誤製糖時程。

至於自小客車輕微受損責任，將由警方進一步調查後再釐清責任，但台糖也呼籲民眾不要任意把車輛停放到鐵軌區，以免發生意外。

▲其中4個車廂翻覆、傾斜，擠在一起的車廂與滿地甘蔗，現場一片狼籍，雖波及一旁停放車輛，所幸無人受傷。 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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