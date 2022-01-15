美CDC宣布最新防疫指南：盡量戴「最高防護」N95口罩

▲美國N95口罩。（圖／達志影像／美聯社）



中央社

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天修訂口罩配戴指南，建議民眾「盡量佩戴防護力最高的口罩」；不過，CDC並未倡導全民改戴N95口罩。

CDC透過官網澄清，「民眾可以選擇N95和KN95等口罩，不須擔心N95供應短缺相關問題。」

CDC建議，美國人應「盡量佩戴防護力最高、貼合臉型，且可以長時間佩戴的口罩。」

該機構強調，希望鼓勵美國民眾戴口罩，而非強迫他們戴上最高等級的面部防護用具。CDC也明確表示，口罩可以提供最佳保護，但「編織鬆散的布製口罩只能提供最低程度的保護。」

「口罩是重要的公衛工具，可防止COVID-19傳播。要記住，不論是戴任何種類的口罩，都比不戴好。」

CDC還稱，修訂後的建議「反映口罩相關科研成果，包括自大流行爆發後，我們在過去2年裡學到的東西。」

總統拜登13日宣布，聯邦政府計劃向民眾免費提供「高品質口罩」。白宮今天也表示，政府將於本月稍晚開始運送5億劑COVID-19快篩試劑，並免費提供給民眾使用。

最近，隨著確診案例激增，越來越多美國人選擇佩戴防護等級較高的口罩。

近日美國每天都會通報約78萬例新增確診（全球最多）、1800例病故，住院患者人數也不斷刷新紀錄。

▲N95口罩。（圖／達志影像／美聯社）



去年5月，CDC宣布，完整接種疫苗者可不用戴口罩，因為當時COVID-19病例正在減少。到了7月，CDC改口，稱在疫情快速傳播地區，完整接種者在室內公共場所仍應佩戴口罩。該中心本週又說，全美99.5%的郡都在口罩建議範圍內。

全美人口最多的洛杉磯郡（Los Angeles County）將自17日起要求部分雇主提供「醫用口罩」，包括外科口罩、KF94、KN95或N95，給工作染疫風險高的員工。

在美國，戴不戴口罩仍然是個高度爭議的兩極化議題。本週民主黨籍的拜登再度敦促人們戴口罩，並指出約1/3美國人完全不戴口罩。許多傾向支持共和黨的州份並無口罩規定，而加州等民主黨治下的州份則已重新實施室內口罩規範。

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