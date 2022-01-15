　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美CDC宣布最新防疫指南：盡量戴「最高防護」N95口罩

▲▼美國N95口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國N95口罩。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天修訂口罩配戴指南，建議民眾「盡量佩戴防護力最高的口罩」；不過，CDC並未倡導全民改戴N95口罩。

CDC透過官網澄清，「民眾可以選擇N95和KN95等口罩，不須擔心N95供應短缺相關問題。」

CDC建議，美國人應「盡量佩戴防護力最高、貼合臉型，且可以長時間佩戴的口罩。」

該機構強調，希望鼓勵美國民眾戴口罩，而非強迫他們戴上最高等級的面部防護用具。CDC也明確表示，口罩可以提供最佳保護，但「編織鬆散的布製口罩只能提供最低程度的保護。」

「口罩是重要的公衛工具，可防止COVID-19傳播。要記住，不論是戴任何種類的口罩，都比不戴好。」

CDC還稱，修訂後的建議「反映口罩相關科研成果，包括自大流行爆發後，我們在過去2年裡學到的東西。」

總統拜登13日宣布，聯邦政府計劃向民眾免費提供「高品質口罩」。白宮今天也表示，政府將於本月稍晚開始運送5億劑COVID-19快篩試劑，並免費提供給民眾使用。

最近，隨著確診案例激增，越來越多美國人選擇佩戴防護等級較高的口罩。

近日美國每天都會通報約78萬例新增確診（全球最多）、1800例病故，住院患者人數也不斷刷新紀錄。

▲▼ N95口罩,新冠疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲N95口罩。（圖／達志影像／美聯社）

去年5月，CDC宣布，完整接種疫苗者可不用戴口罩，因為當時COVID-19病例正在減少。到了7月，CDC改口，稱在疫情快速傳播地區，完整接種者在室內公共場所仍應佩戴口罩。該中心本週又說，全美99.5%的郡都在口罩建議範圍內。

全美人口最多的洛杉磯郡（Los Angeles County）將自17日起要求部分雇主提供「醫用口罩」，包括外科口罩、KF94、KN95或N95，給工作染疫風險高的員工。

在美國，戴不戴口罩仍然是個高度爭議的兩極化議題。本週民主黨籍的拜登再度敦促人們戴口罩，並指出約1/3美國人完全不戴口罩。許多傾向支持共和黨的州份並無口罩規定，而加州等民主黨治下的州份則已重新實施室內口罩規範。

►美CDC認了「布口罩無效」！ 促戴N95提供最大防護
 ►莫彩曦染新冠「頭像被大象壓」！ 老公也確診「半夜發抖4小時」

►睡覺也能暖到心坎裡

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
快訊／楊梅幼兒園分班職員曾到西堤用餐　明2校停課1天
抽菸「爆4個性愛危機」！GG恐抬不起
女星動作戲「臉撞玻璃爆血」！縫8針驚人畫面曝
醉男倒路邊！警問地址回：508啦　一聽「老婆來了」秒醒
板橋人目睹「阿伯手牽手散步」　真實關係藏洋蔥
王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美CDC宣布最新防疫指南：盡量戴「最高防護」N95口罩

美CDC認了「布口罩無效」！　促戴N95提供最大防護

他1年「甩肉近30kg」秒變人生勝利組！爽擁嬌妻　還有8辣妹搶著嫁

歐洲議會將表決安全暨防禦2決議　納入挺台文字

日本現首例Omicron死亡個案！已打2劑輝瑞　患嚴重慢性病

關切中國人權　丹麥、荷蘭宣布「不派官員」赴北京冬奧

薩摩亞驚現2公尺高浪！海底火山噴發引海嘯　民眾嚇傻拍片PO網

美國「饒舌演唱會」爆槍擊！壓軸歌手上台前開火　6人送醫傷勢不明

調查：韓國人全亞洲最愛新加坡、台灣　最不信賴中國

研究：愛抽電子煙「感染新冠」更危險　症狀較多可能原因曝光

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

韓國妹穿緊身褲實況練深蹲 哥擋螢幕氣喊「別盯著她看」

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

比特犬勇敢捐血救毛孩同伴　乖巧躺診療台網狂讚：好棒

郝劭文直播帶貨！「5秒賣3500單」　賣櫻桃被嫌貴…溫柔回應網推爆

屁羊落寞盯屋內網心疼求情　一進屋地毯上大便還露跩臉

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

美CDC宣布最新防疫指南：盡量戴「最高防護」N95口罩

美CDC認了「布口罩無效」！　促戴N95提供最大防護

他1年「甩肉近30kg」秒變人生勝利組！爽擁嬌妻　還有8辣妹搶著嫁

歐洲議會將表決安全暨防禦2決議　納入挺台文字

日本現首例Omicron死亡個案！已打2劑輝瑞　患嚴重慢性病

關切中國人權　丹麥、荷蘭宣布「不派官員」赴北京冬奧

薩摩亞驚現2公尺高浪！海底火山噴發引海嘯　民眾嚇傻拍片PO網

美國「饒舌演唱會」爆槍擊！壓軸歌手上台前開火　6人送醫傷勢不明

調查：韓國人全亞洲最愛新加坡、台灣　最不信賴中國

研究：愛抽電子煙「感染新冠」更危險　症狀較多可能原因曝光

「00後鮮肉」劉思博成為張震同門師弟　為圓演員鏟肉10公斤

KAWASAKI紅牌重機網內互打！「雙缸vs四缸」養護、實用度哪個好

快訊／楊梅幼兒園分班職員曾到西堤用餐　明2校預防性停課1天

丁特直播拍桌狂笑！看新聞才知「遭Toyz詐賭」…心寒痛罵：畜生

雲豹吉倫、戴維斯初登場　助教：很多地方需磨合

海神6人得分上雙！團隊20助攻創隊史　退雲豹豪取5連勝

90天0.01%低利貸款！　凱基銀攜ACE虛擬貨幣交易所推出

臘腸狗深情望寶寶想進圍欄玩耍　媽曝：牠以前很怕小孩

抽菸「爆4個性愛危機」！GG恐抬不起、精子畸形斷頭斷尾

醫美龍頭愛爾麗集團　急救愛心前進太魯閣國家公園

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

味嗅覺不再喪失！英研究：8成Omicron症狀

即／紐西蘭發出國家級海嘯警報

薩摩亞驚現2公尺高浪！海底火山噴發引海嘯

人妻借精狂啪10次　驚覺被騙棄養孩

他甩肉30kg　擁嬌妻還有8辣妹搶嫁

日本17歲少年持刀闖大學聯招東大考場砍傷3人

GG太短！他砸11萬加長2.5cm試用嗨翻

妹子吃海底撈自備泡麵　竟吸830萬人觀看

少婦守寡40年　羞嫁小19歲嫩尪

他嫌工作太無聊提告　勝訴獲賠125萬

洛杉磯火車大失竊　包裹撕爛撒滿地

人妻偷吃鞭刑100下　小王卻只打15下

Omicron變異株疫情　在紐約和主要城市開始減緩

更多熱門

相關新聞

女偶像持續發燒「陰轉陽確診」！

女偶像持續發燒「陰轉陽確診」！

日本女偶像AKB48成員柏木由紀先前宣布罹患罕見疾病「脊髓空洞症」，經手術成功治療後才剛復出半年，沒想到今（15）日再傳出壞消息，公司證實她確診新冠肺炎（COVID-19），一度檢驗是陰性後，持續發燒再驗而出現陽性結果，目前正依照指示接受治療。

竹北大遠百第2天　人龍再排爆

竹北大遠百第2天　人龍再排爆

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

獨／莫德納需求量遠勝高端20倍　中央竟要北市加開高端門診

獨／莫德納需求量遠勝高端20倍　中央竟要北市加開高端門診

日本現首例Omicron死亡個案　已打2劑輝瑞

日本現首例Omicron死亡個案　已打2劑輝瑞

關鍵字：

新冠肺炎美國口罩N95北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

百萬網美「性愛片瘋傳」曝悲慘身世！

「最美港姐」李嘉欣加護病房急救

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

水逆來了！唐綺陽點名「4星座」首當其衝

買到好市多「地獄級雷物」　她氣奔退貨！

Keanna失控：對！我就是跟ØZI有什麼　發文掀關注

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

快訊／Toyz詐賭丁特遭索賠600萬

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG起底

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

更多

最夯影音

更多
大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫
台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

韓國妹穿緊身褲實況練深蹲 哥擋螢幕氣喊「別盯著她看」

韓國妹穿緊身褲實況練深蹲 哥擋螢幕氣喊「別盯著她看」

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面