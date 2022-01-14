▲饒慶鈴化身行銷大使，攜最美鳳梨釋迦外銷包裝推薦給東森農場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鳳梨釋迦今年因外銷受阻，縣長饒慶鈴及縣府團隊積極尋求國內銷售管道，為解決外銷困境，日前並專程北上前往東森農場三度化身超級購物專家，與台東農產公司總經理吳柏成一同聯手，透過LIVE節目推廣台東鳳梨釋迦，採接單現採、產地直送外銷A果等級鳳梨釋迦，為鎖定年節送禮市場，包裝上更有象徵旺就來的招財貓，結果開賣後引起熱烈迴響，縣長饒慶鈴還特地贈予感謝狀，感謝東森集團為企業表率一路相挺台東農民。

縣長饒慶鈴幽默說，對於第三度上東森節目還是很不會賣東西，但是有了前次的經驗，加上與農產公司總經理吳柏成共同銷售，感覺有些得心應手了。很榮幸能與受到民眾好感度、討論度極高的電商東森購物再度合作，同時感謝東森肩負起企業社會責任，提供檔期幫助台東縣政府行銷鳳梨釋迦，強大購買力讓她深刻印象。饒慶鈴縣長強調，鳳梨釋迦和鳳梨沒有血緣關係，而是帶有鳳梨香氣的釋迦，口味很特別，不像傳統釋迦那麼甜，吃起來酸酸甜甜，有人說它像是初戀的滋味，並且於2020年榮獲BBC世界上最有營養食材第2名。



東森集團總裁王令麟特別歡迎饒縣長到東森購物頻道行銷，並說明，東森助攻台東鳳梨釋迦這檔銷售秒殺，並力挺小農再送50%東森幣回饋，相當於買一送一。又說到，東森購物和小農站在一起，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，秉持東森嚴選的精神，讓消費者次次品嚐到在地美味。