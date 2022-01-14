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台東縣消防局急救成功率創新高　饒慶鈴：再增綠島等3支高救隊

▲饒慶鈴(左)頒發醫療指導醫師鄭宏熙(中)資深獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲饒慶鈴(左)頒發醫療指導醫師鄭宏熙(中)資深獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣消防局14日舉行111年第27屆消防節慶祝大會，活動中發表高級救護技術升級及預立醫囑新增用藥，並由縣長饒慶鈴宣布今年將接續成立綠島、鹿野及池上3支高級救護隊。饒慶鈴表示，台東高救的急救成功率110年度為33.58％創下歷年新高，等於OHCA患者每3人即救回1人，感謝全體消防伙伴們的付出，縣府會持續朝向「全面高救」的目標努力。

饒慶鈴提到，台東縣幅員廣大，為了守護鄉親生命財產安全，上任後推動「每部救護車即行動急診室」，積極充實消防軟硬體設施，3年來爭取3億元經費整建及新建11個消防分隊，並自108年起至今投入共8千多萬元購置雲梯車、水箱車等消防車輛，目前全縣消防局救護車達41輛；在人力方面，從去年起分4年將增加共100名消防人員，並培訓30名高救隊員，透過精進的高階救命專業，讓傷患在送達醫院前成功恢復心跳和呼吸，今年將再增加綠島、鹿野及池上3鄉鎮共3支高救隊，成為全台離島第1個有高救隊的縣市，全縣高救隊數量將達到11支；預計112年再培訓30名高救隊員。

消防局指出，今年是台東高級救護技術重大突破的1年，在縣府的支持及資源挹注下，台東縣經緊急醫療救護諮詢委員會相關專家學者審查通過，111年預立醫囑新增5種藥物及4種技術，合計目前共開放12種藥物及7種技術。新增技術部分，開放骨內血管注射及到院前使用超音波，利用5G科技高速傳輸技術將影像即時回傳給醫師，力求最短時間內啟動創傷小組，將到院前救護與醫院端做更緊密的結合，打破地理狹長的醫療隔閡；藥物部分，管制用藥與台東馬偕紀念醫院合作取得癲癇用藥，避免患者持續抽搐造成進一步損傷，其他新增用藥如Transamin，對嚴重創傷致大量出血的病人，可用做為緊急止血使用。

此次消防節慶祝大會，饒慶鈴同時表揚台東縣消防楷模、義消楷模、防災宣導楷模、救護義消楷模、服務滿40年資深義消、屆齡榮退義消、醫療指導醫師鄭宏熙資深獎及頒發巫怡潁醫療指導醫師聘書，感謝他們對災害搶救、火災預防及緊急救護的付出與努力。

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