台東富山實小運動場1／15啟用　提供師生安全舒適運動環境

▲富山實小運動場15日正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣卑南鄉富山國際教育實驗小學運動場使用逾40年的，紅土跑道早已多處破損不平，極易導致師生和社區民眾在運動過程中不慎受傷，經校方及居民陳情反映，獲得教育部體育署核定計畫經費850萬元，並將於15日(星期六)上午在社區民眾、全校師生家長與各界佳賓的見證下正式啟用，學校同步舉辦「110學年度校慶運動會暨運動場啟用典禮」，嶄新的跑道在典禮後正式開放，提供師生與社區民眾優質安全舒適的運動環境。

縣長饒慶鈴表示，國民教育基礎建設是學生在校學習的根本，縣府長期投注大量經費，改善國中小學校軟硬體設施，希望提供社區民眾及師生更優質的運動環境，富山實小全新運動場工程內容包括新式跑道採國際體育賽事認證的合成橡膠材質面層(King Arthur 4)施作、草地整平、看台重新油漆，打造兼具舒適、安全又美觀的運動場。

富山實小110學年度校慶運動會暨運動場啟用典禮」15日舉行，將由富山莿桐部落原舞迎賓、幼兒園律動表演暖場，活動也將邀請貴賓在操場邊種下1顆代表阿美族原生種的「毛柿」，象徵「全民運動、終身運動」的精神，運動會各項比賽項目隨後在新穎又安全的場地正式展開。

▲富山實小運動場15日正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

除了辦理運動場啟用典禮及校慶運動會，校內也同步辦理國際教育課程與教學的成果展、環遊世界VR體驗及多元文化親子園遊會，校長廖偉民表示，富山期望將來持續透過國際教育課程型塑未來具備國際視野，精通國際素養與國際語言的國際公民，並為台東縣培育下一代的全球人才。

富山國小廖校長也指出，富山實小長期進行足球和田徑培訓計畫，讓學生在運動中建立自信、獲得學習的成就感，在全縣中小聯運及縣運田徑比賽中也都有很好的成績，相信運動場重新整修完成後，學生在完善的設施中會得到更好的學習成果，感謝縣府向中央爭取經費，也歡迎社區民眾一起來運動，讓場地發揮最大效益，真正落實「學校社區化、社區學校化」。