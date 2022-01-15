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今明兩天　到台北花博農民市集將好「釋」帶回「迦」！

▲台東縣太麻里地區農會及其轄區內的農民，在台北花博農民市集推廣促銷鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣太麻里地區農會及其轄區內的農民，在台北花博農民市集推廣促銷鳳梨釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

15、16日一連2天台東縣政府、台東縣太麻里地區農會及其轄區內的農民，特別受邀在台北花博農民市集推廣促銷鳳梨釋迦，品嘗「台東之寶」當季的香甜好滋味，讓台北市市民也能品嚐到優質鳳梨釋迦。

率團參與展售活動的台東縣副縣長王志輝表示，年節將至，台東鳳梨釋迦是過年送禮及全家品嘗的首選，歡迎大家一起行銷最美味的鳳梨釋迦，「把好釋帶回迦」讓台東鳳梨釋迦陪你過年。

縣府農業處長許家豪指出，台東縣釋迦種植面積達5,500公頃，鳳梨釋迦占了2,800公頃，尤其太麻里鄉是釋迦主要生產鄉鎮，其中鳳梨釋迦是番荔枝科的改良品種，果實碩大、籽粒較少、口感Q彈扎實，味道比起大目釋迦的香甜多了微微的酸，就像鳳梨一樣有著酸酸甜甜的口味，才被稱作鳳梨釋迦。歡迎民眾本週末全家大小一同前往，感受農民市集的熱鬧氣氛，呷甜甜迎接新的一年！

這次花博展售活動中，除了太麻里農特產品外，更包含了鹿野地區農會、成功鎮農會、長濱農會的優質農產品，另外，還特地規劃了「咖啡沖泡、小米粥示範教學」、「消費滿額贈活動」以及「音樂饗宴」等活動，讓大家不記得開心、玩得盡興。

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