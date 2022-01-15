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林口地價指數漲3.39％「全國最高」　各縣市前5名漲幅一次看

▲林口三井Outlet。（圖／記者張菱育攝）

▲林口三井Outlet。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

內政部今（15日）公布發布第57期都市地價指數；與上期相比，此次全國各縣市地價指數上漲最高的為新北市的2.10％，其次市台南市1.63％；而鄉鎮市區級別行政區上，漲幅最多為新北市林口區（3.39％）。

內政部指出，第57期（2021年4月1日至2021年9月30日）全國都市地價總指數為103.98，較上期上漲0.82％，也較2020年同期上漲1.99％，整體變動情形而言，呈現微幅上漲趨勢。

內政部表示，本期各直轄市、縣（巿）地價指數，除連江縣小跌0.34％外，其餘均較上期上漲；其中以新北市上漲2.01％、台南市上漲1.63％及嘉義市上漲1.50％、高雄市上漲1.45％、台東縣上漲1.11％，漲幅較大。

對於新北市地價指數上漲原因，內政部說明，新北市因各行政區整體開發區生活機能日趨完善，及近期捷運三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、環狀線等各項重大建設陸續興建及完工、工業區立體化政策等，致地價上漲幅度較大。

台南市方面，則由於平實營區市地重劃區、九份子重劃區、大橋區段徵收區及南科地區等整體開發區發展，帶動地價上漲，各行政區中以東區上漲2.73％，漲幅最為明顯；而嘉義市地價上漲部分，主要受湖子內區段徵收區的影響，西區、東區分別上漲1.52％、1.48％。

另根據此次資料，鄉鎮市區級別的行政區漲幅最多前十名依序：新北市林口區（3.39％）、新北市汐止區（3.13％）、台中市北屯區（3.08％）、新北市鶯歌區（2.96％）、新北市市三峽區（2.88％）、樹林區（2.84％）、台南市東區（2.73％）、高雄市楠梓區（2.67％）、台南市善化區（2.60％）、新北市中和區（2.52％）。

針對林口區地價漲最多，內政部分析，在住宅區部分，頭湖國小周邊因鄰近機場捷運林口站，且區內有熱門學區及住宅區規劃完整優勢，居住品質良好，為交易熱區，地價上漲；商業區部分，交易集中於仁愛路至中山路間中心商業區，區內有大型賣場，生活機能成熟，建商推案積極且受惠於林口國際媒體園區開發案順利標售，交易量增加；而工業區部分，受惠於工一市地重劃區接近完工、工二工業區因需求增加等利多因素。

各縣市地價漲幅前五名（部分縣市資料不足5個）：

台北市（0.28％）：1.內湖區（0.67％）、2.松山區（0.59％）、3.南港區（0.47％）、4.北投區（0.45％）、5.中山區（0.36％）。

新北市（2.10％）：1.林口區（3.39％）、2.汐止區（3.13％）、3.鶯歌區（2.96％）、4.三峽區（2.88％）、5.樹林區（2.84％）。

基隆市（0.83％）：1.信義區（1.17％）、2.七堵區（0.96％）、3.中正區（0.88％）、4.安樂區（0.87％）、5.中山區（0.73％）。

桃園市（0.10％）：1.中壢區（0.15％）、2.桃園區（0.12％）、3.觀音區（0.12％）、4.龜山區（0.10％）、5.楊梅區（0.09％）。

新竹市（0.91％）：1.北區（1.03％）、2.東區（0.86％）、3.香山區（0.78％）。

新竹縣（0.57％）：1.竹北市（0.71％）、2.寶山鄉（0.69％）、3.芎林鄉（0.61％）、4.五峰鄉（0.32％）、5.湖口鄉（0.27％）。

苗栗縣（0.98％）：1.苑裡鎮（1.36％）、2.頭份市（1.16％）、3.竹南鎮（1.15％）、4.通霄鎮（0.91％）、5.南庄鄉、造橋鄉（0.96％）。

台中市（0.73％）：1.北屯區（3.08％）、2.東區（0.90％）、3.南區（0.88％）、4.西區（0.80％）、5.大里區（0.57％）。

彰化縣（0.68％）：1.員林市（1.21％）、2.大村鄉（1.11％）、3.伸港鄉（0.76％）、4.北斗鎮（0.73％）、5.永靖鄉（0.72％）。

南投縣（0.29％）：1.草屯鎮（0.75％）、2.水里鄉（0.37％）、3.集集鎮（0.29％）、4.名間鄉（0.27％）、5.中寮鄉（0.23％）。

雲林縣（0.88％）：1.虎尾鎮（2.17％）、2.斗南鎮（2.10％）、3.麥寮鄉（1.45％）、4.北港鎮（0.86％）、5.四湖鄉（0.81％）。

嘉義縣（0.33％）：1.六腳鄉（1.38％）、2.布袋鎮（0.84％）、3.鹿草鄉（0.57％）、4.中埔鄉（0.56％）、5.朴子市、水上鄉（0.45％）。

嘉義市（1.50％）：1.西區（1.52％）、2.東區（1.48％）。

台南市（1.63％）：1.東區（2.73％）、2.善化區（2.60％）、3.永康區（2.50％）、4.安南區（2.46％）、5.新市區（2.36％）。

高雄市（1.45％）：1.楠梓區（2.67％）、2.前鎮區（2.47％）、3.仁武區（2.40％）、4.橋頭區（2.30％）、5.大社區（1.80％）。

屏東縣（0.82％）：1.萬丹鄉（2.28％）、2.長治鄉（1.94％）、3.里港鄉（1.61％）、4.高樹鄉（1.14％）、5.九如鄉（1.27％）。

宜蘭縣（0.47％）：1.宜蘭市（0.68％）、2.頭城鎮（0.61％）、3.員山鄉（0.52％）、4.礁溪鄉（0.50％）、5.冬山鄉（0.42％）。

花蓮縣（0.24％）：1.光復鄉（0.55％）、2.富里鄉（0.35％）、3.花蓮市（0.27％）、4.玉里鎮（0.20％）、5.壽豐鄉（0.19％）。

台東縣（1.11％）：1.台東市（1.20％）、2.綠島鄉（1.16％）、3.池上鄉（0.91％）、4.太麻里鄉（0.89％）、5.鹿野鄉（0.76％）。

澎湖縣（0.04％）：1.白沙鄉（1.08％）、2.馬公市（0.03％）。

金門縣（0.52％）：1.烈嶼鄉（1.31％）、2.金城鎮（0.75％）、3.金湖鎮（0.37％）、4.金寧鄉（0.33％）、5.金沙鎮（0.20％）。

連江縣（下跌0.34％）：1.北竿鄉（下跌0.18％）、2.莒光鄉（下跌0.36％）、3.南竿鄉（下跌0.40％）、4.東引鄉（下跌0.48％）。

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