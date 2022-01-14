快訊／侯友宜示警Omicron空氣傳播力強　親查環狀線「空調濾網」

記者楊蕓／新北報導

國內本土疫情升溫，新北市長侯友宜14日赴捷運新北環狀線大坪林站視察防疫工作，包括車廂、電（扶）梯、加值機、驗票閘門及廁所的清消防疫工作是否落實，也特別針對空氣傳播力強的Omicron變種病毒，確認空調濾網的清消頻率。侯友宜要求捷運公司，面對疫情有升溫跡象的情況下，所有的防疫工作都要確實執行。

▲侯友宜視察捷運新北環狀線防疫工作。（圖／記者楊蕓攝，下同）



侯友宜表示，捷運新北環狀線列車每天出車前及每4小時於端點站停留期間，完成拉環、扶手、座位處等設備消毒；針對捷運車站旅客常接觸的設備，自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕、廁所馬桶座墊及門把、詢問處窗口桌面、電扶梯扶手帶及電梯按鈕等處，每2小時消毒1次，以降低乘客感染風險。

由於Omicron病毒空氣傳播力強，屬於地下車站的大坪林站，車站及車廂已啟動對外全載換氣模式，加強站內空氣流通，並定期消毒及更換空氣濾網；同時運用跑馬燈、月台電視及廣播來宣導，提醒旅客勤洗手，搭乘捷運需全程佩戴口罩。

新北市淡海輕軌則與工研院合作，使用「抗病毒噴霧」鍍膜防護，運用於淡海輕軌全場域，包含車站內旅客常接觸之設備及列車，可抵抗常見病毒達99.9%的成效，提昇防疫效能，並於輕軌紅樹林站設有紅外線體溫量測儀，全線車站提供酒精予乘客可作消毒使用，民眾可安心搭乘。

侯友宜呼籲，Omicron已經進入社區，一定要戒慎恐懼，公共服務場域加強清消，各行各業務必通力配合，並提醒市民落實實名制、維持社交距離、勤洗手、量體溫，最重要的是務必把口罩戴上，做好個人防疫，才能阻絕任何病毒入侵的可趁之機。